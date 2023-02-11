Kamu çalışanı annelere 20 Şubat'a kadar idari izin
Deprem nedeniyle 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kamu çalışanı kadınlara idari izin verilecek.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kamu çalışanı kadınlara hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla 20 Şubat'a kadar idari izin verilebilecek.
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