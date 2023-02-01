Kamu borç yapılandırması teklifi, komisyonda kabul edildi

Kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

EKONOMİ 01.02.2023, 09:08 01.02.2023, 10:16
Kamu borç yapılandırması teklifi, komisyonda kabul edildi

Kamu alacaklarına yapılandırma getirilmesini öngören "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanmıştı.

Kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Mustafa Elitaş, komisyon üyelerine sunum yaptı
AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, komisyon üyelerine sunum konuşması yapmıştı.

Elitaş'ın konuşmasından konu başlıkları şu şekilde;

"Halkın vergi dairelerine hangi türden olursa olsun tüm borçlarını, yeniden yapılandırma kapsamına aldık"
Elitaş, kanun teklifi ile halkın vergi dairelerine hangi türden olursa olsun tüm borçlarını, yeniden yapılandırma kapsamına aldıklarını belirtti.

"Daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları kapsam dahilinde"
Mustafa Elitaş, tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçlarının yapılandırılacağını söyledi.

"Feri alacaklar da yapılandırma kapsamında"
Elitaş, gümrük vergileri, idari para cezaları, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacakların da yapılandırma kapsamında olduğunu aktardı.

Daha önce uygulanan 36 ay vade 48 aya çıkartıldı
Daha önce yapılan yapılandırmalara 36 ay vade koyduklarını belirten Elitaş,

Şimdi ise getirdiğimiz düzenleme ile bu süreyi 48 aya çıkarıyoruz. Yani 4 yıl. düzenlemeden yararlanmak isteyenler, 30 Nisan 2023'e kadar ilgili idareye başvurabilecek. Yapılandırılan tutarları peşin veya taksitler halinde vatandaşlarımız ödeyebilecek. Bu teklifte vatandaşlarımızın uzun taksit süresi isteğini de yerine getirmiş oluyoruz. dedi.

Trafik cezaları da silinecek
Düzenleme ile trafik cezalarının da silineceğini bildiren Elitaş, 

Kanun kapsamında sicillerinde 5 ila 95 puan cezası olan kişilerin, cezalarını sıfırlamış oluyoruz. 2,5 milyona yakın vatandaşımızın ehliyetinin, belirli bir süre ile alıkonulması işlemi de bu şekilde ortadan kalkmış olacak. ifadelerini kullandı.

"2 bin lirayı aşmayan borçları siliyoruz"
Vergi dairelerine olan bazı borçların silinmesi ile ilgili bilgi veren Elitaş, şöyle konuştu:

Yine burada ilk defa yaptığımız bir düzenleme var. Vergi dairelerine vergi, ceza, faiz gibi hangi türden olursa olsun borcu bulunan vatandaşlarımızın 2 bin lirayı aşmayan borçlarını siliyoruz. Bir kişinin 31 Aralık 2022 tarihinden önce ödenmesi gereken borçlarının toplamı 2 bin lirayı aşmıyorsa bu düzenleme kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere hiçbir şart aranmadan borçlarını siliyoruz. Devlet olarak alacağımızdan vazgeçiyoruz.

Yapılandırmanın etki analiz raporu çıkartıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, 25 maddeden oluşan söz konusu kanun teklifi ile ilgili etki analizi raporu, üyelere dağıtıldı.

Vergi dairesi borçlu sayısı: 4 milyon 156 bin 341 
Raporda, vergi dairelerine borçlu sayısının 14 milyon 156 bin 341 olduğu belirtildi.

Vergi dairelerinin alacağı: 43,5 milyar lira
Vergi dairelerinde kanun çerçevesinde kesinleşmiş alacaklar ile ilgili başvuru ve tahsilat tutarının dikkate alındığında 43,5 milyar lira tahsilat yapılacağı kaydedildi.

SGK borçlusu: 3 milyon 277 bin 5 iş yeri ve14 milyon 613 bin 574 sigortalı
Bu kapsamda 3 milyon 277 bin 5 iş yeri ve 14 milyon 613 bin 574 sigortalının, SGK'ya olan borçlarının yapılandırılması öngörüldü.

SGK'nın alacağı: 196 milyar lira 
Kanun teklifine göre, kesinleşmiş alacaklar ile ilgili yapılandırma hükümlerinin kapsamına, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 196 milyar lira alacağı da eklenecek.

SGK'ya ödenmesi gereken idari para cezası: 4,8 milyar lira
Ayrıca, SGK'ya ödenmesi gereken toplam 4,8 milyar lira idari para cezasının da yapılandırma kapsamına alınması planlandı.

Vergi dairesine borcu olan yaklaşık 7,6 milyon kişinin 4,6 milyar lira borcunun da terkin edilmesi planlandı.

Gecikme cezalarına ilişkin çıkarılan analize göre, kasım ayı sonu itibarıyla 10 bin 304 borçludan 49 milyon 186 bin 471 TL anapara, 32 milyon 522 bin 357 TL gecikme cezasıyla toplam 81 milyon 708 bin 828 TL alacak bulunuyor.

Ensonhaber

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