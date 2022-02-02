Kahve fiyatları arttı!

Brezilya’da yaşanan iklim krizi Türkiye'ye yansıdı. Ülkemizde Türk kahvesinin kilosu 140 liraya kadar çıktı. Kahve satıcıları talebin düştüğünü belirtti.

VATANDAŞ KİLO YERİNE GRAM İLE ALIYOR

Fiyatlardaki artış nedeniyle vatandaşların kilo yerine gram ile aldıklarını belirten kahveciler, eskiye göre satışların düştüğünü ve fiyatların sabit kalmasını istediklerini söyledi.

“TÜRK KAHVESİNİN KİLOSU 140 LİRA”

Kahve fiyatlarına değinen Eminönü esnafı Hüseyin Yavuzer, “Türk kahvesinin kilosu şu anda 140 lira. Fiyatlar sabit ilerlerlerken, geriye dönük baktığımızda ise kahve fiyatları yüzde 50 arttı. İnsanlar bu fiyatlara alıştı. İnşallah çıkmaz, düşerse de iyi olur. Tek temennim bu fiyatlarda kalırsa insanlar da buna alışır ona göre kahve tüketimi normale dönmüş olur.

Eskiye nazaran satışlarımız düştü tabii. İnsanlar kilo işi alırken şimdi ise gram şeklinde alıyor. Bizim insanımızın kahve geleneği var. Fiyatlar inşallah eskiye döner ise doya doya bu geleneği devam ettirebiliriz.” şeklinde konuştu.