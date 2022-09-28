Kadınlara 20 erkeklere 25 yıl! İşte herkesin beklediği EYT'deki kritik tarih

Emeklilikte Yaşa Takılanları (EYT )ilgilendiren kritik tarih açıklandı. Bakan Bilgin milyonlarca EYT’linin merak ettiği formüle ilişkin masalarında sadece tek bir seçenek olduğunu söyleyerek Aralık ayını işaret etti. Peki Bakan Bilgin'nin duyurduğu tek formül kimleri kapsayacak? Hangi tarihler geçerli olacak? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son yaşanan gelişmenin detayları…

Bakanın açıklamaları sonrası EYT formülü araştırılmaya başladı. Eski SGK İl Müdürü/ Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Göktaş'tan EYT düzenlemesinden kimlerin nasıl faydalanacağı ile ilgili açıklamalar geldi.

Göktaş, EYT ile ilgli formüllerin konuşulduğunu ve Bakanın açıklamaları sonrasında tek formüle odaklandıklarını belirterek, 'Tam EYT dediğimiz yani 8 Eylül 1999 ve öncesi işe girmiş olanların belli bir çalışma süresi ve prim gününü doldurduktan sonra emekli edilmesine ilişkin düzenlemeyi tam olarak hayata geçirdikleri anlaşılıyor.' dedi.

SSK'LI ÇALIŞANLAR İÇİN

Bu düzenlemenin nasıl olduğunu açıklayan Göktaş, 'Prim günü biraz farklılık gösteriyordu. 8 Eylül 1999 öncesindeki duruma dönülecek ise, burada SSK'lı kadın çalışanlar için 20 yılı, erkekler için 25 doldurmak ve 5 bin prim günü doldurma şartı olduğunu,

BAĞ-KUR'LU OLANLAR İÇİN

Bağ-Kur'lu olanlar için ise, kadın çalışanlar için 20 yıl şartı ve 7 bin 200 prim ödeme şartı. Erkeklerde 25 yıl ve 9 bin şartı arandığını

MEMURLAR İÇİN

Kadın memurlar için 8 Eylül 1999 öncesi işe girmiş iseler, 20 yılı doldurmaları ve 7 bin 200 prim ödemiş olmaları gerekiyor. Erkek memurlar için; 25 yılı doldurmuş olmaları ve 9 bin küsür prim ödemeleri gerektiğini belirtti.

İLK MAAŞLAR ŞUBAT AYINDA

EYT Meclis'te kabul edilirse ilk maaşlar Şubat ayında verilecek.

1,5 MİLYON KİŞİ YARARLANACAK

Düzenlemeden 1999 yılı ve öncesi işe girenler yararlanacak. Sadece SSK'ların değil, Bağ-Kur'lu vatandaşlar da sürece dahil edilecek. Bu kapsamda Türkiye’de 1 milyon kişi bulunuyor ve her yıl 450 bin kişi emekli oluyor.

Yasanın hayata geçtiği dönemde 1,5 milyon kişinin emekli olması bekleniyor.. Taslak tamamlandığında Cumhurbaşkanı'na onaya sunulacak

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