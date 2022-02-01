Kademeli tarifede yeni dönem! İşte elektrik faturalarına yansıyacak indirim miktarı

Elektrik faturalarında yeni düzenlemeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kabine toplantısı ardından duyurmuştu. Buna göre aylık tüketim 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıldı. Peki yapılan yeni düzenleme vatandaşın cebine nasıl yansıyacak? Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Enerji Verimlilik Uzmanı Altuğ Karataş şu ifadeleri kullandı:

"1 Ocak tarihi itibarıyla yeni yılda elektrik fiyatları açıklandı. İki tane elektrik fiyatımız var. 1’inci kademe daha tasarruflu olan 1 kw için tükettiğiniz elektriğe 1.37 TL ödeme yapıyorsunuz.

İkinci kademenin fiyatı ise kw başına 2.06 TL. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı toplantıda burada limitler değişti. Burada artık 210 kw’a kadar olan tüketiminiz yeni durumda 1.37 TL olan düşük fiyat ile çarpılıyor. Ne kadar yapıyor 287.7 TL. Eğer bir vatandaş 210 kw’lık faturayı geçmiyorsa fatura her şey dahil 287.7 TL gelecektir.

Diyelim ki siz biraz daha enerji harcıyorsunuz. 100 kw harcadığınızı düşünelim işte o zaman 2. kademe dediğimiz fiyattan çarparak 206 TL her 100 kw için ödemek durumunda kalıyorsunuz. 310 kw tüketimi olan vatandaş yeni durumda 493.7 TL fatura ödemiş olacak.

150 kw’lık eski limitte ne kadar ödeyecekti. Düşük fiyat olan 1.37 ile 205.5 TL ödeyecekti. 310 kw tüketiyorsa eğer üstüne bir 160 kw daha harcayacaktı onu da yüksek fiyat olan 2.06’dan ödeyecekti 329.6 TL. Aynı fatura 535.1 liraya gelirken yeni faturada 493.7 liraya gelecek. Arada 41.4 TL’lik bir fark oluştu. Bu tüketimle birlikte fiyatları daha düşük gelmiş olacak.

NELERE DİKKAT EDİLİRSE 210 KW ÜZERİNE ÇIKILMAZ?

Elektrikli ısıtmaları mutlaka önlemek gerekiyor. Elektrikli ısıtmalar doğal gaza göre 2 kat pahalıdır. Onları çıkarmanız lazım. Pratik olarak aydınlatma gibi, beyaz eşyalar, ütüsünden saç kurutmasına kadar kullanım sizin buradaki tüketiminizi etkileyecektir. Yüzde 20 ile yüzde 25 arasında tasarruf potansiyeli çıkabiliyor."

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