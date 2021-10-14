Kabin Memurları Maaşları Ne Kadar Oldu? Kabin Memuru Maaşları Nedir? Hostes Maaşları Ne Kadar?
Her daim popüler meslek olan kabin memurluğu ya da hosteslik maaşları son zamanlarda sıkça aratılmaya başlandı. Sizler için kabin memuru, hostes maaşlarını derledik.
Özellikle üniversite sınav dönemlerinde ve tercih dönemlerinde sıkça gündeme gelen hostes, host gibi meslek grupları ya da kapsayıcı adıyla “kabin memurları” oldukça zorlu eğitim süreçlerinden geçiyor. Havacılık kuruluşlarının belirlediği belli kurallara göre seçilen ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün belirlediği koşullara tabi olan kabin memurları, genel anlamda uçuşlar sırasında yolculara eşlik etmek üzere eğitimler alıyor. Bunun üzerine alınan eğitimler sonrasında kabin memurları, havayolu seyahatlerinde yolculara karşı güler yüzlü, nazik ve sempatik, sakin davranmaya özen gösteriyor. Ayrıca kabin memurlarının oldukça şık ve bakımlı, kriz anlarında karar verme becerisine sahip ve tam anlamıyla bir takım oyuncusu olma özelliklerini de taşıması gerekiyor. Aslında oldukça güvenli olan ancak birçok kişinin korktuğu havayolu seyahat sektöründe çalışan kabin memurları, yüksek sayılabilecek maaşlar kazanan meslek grupları arasında yer alıyor.
KABİN MEMURLARI ÜCRETLERİ NE KADAR?
MAAŞ MİKTARLARI DENEYİME GÖRE ARTIYOR MU?
Deneyime göre artış gösteren kabin memur maaşında, 10 yılın üzerinde deneyime sahip olanlar ortalama 8-10 bin TL arasında maaş alıyor. Kabin memurları, amir olmaları durumunda ise birçok havayolu şirketinde minimum 10 bin TL maaş alıyor. Ayrıca birçok şirket, kabin memurlarına yılda 4 maaş ikramiye de sağlayabiliyor.
kaynak:alfa
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