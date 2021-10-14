Kabin Memurları Maaşları Ne Kadar Oldu? Kabin Memuru Maaşları Nedir? Hostes Maaşları Ne Kadar?

Özellikle üniversite sınav dönemlerinde ve tercih dönemlerinde sıkça gündeme gelen hostes, host gibi meslek grupları ya da kapsayıcı adıyla “kabin memurları” oldukça zorlu eğitim süreçlerinden geçiyor. Havacılık kuruluşlarının belirlediği belli kurallara göre seçilen ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün belirlediği koşullara tabi olan kabin memurları, genel anlamda uçuşlar sırasında yolculara eşlik etmek üzere eğitimler alıyor. Bunun üzerine alınan eğitimler sonrasında kabin memurları, havayolu seyahatlerinde yolculara karşı güler yüzlü, nazik ve sempatik, sakin davranmaya özen gösteriyor. Ayrıca kabin memurlarının oldukça şık ve bakımlı, kriz anlarında karar verme becerisine sahip ve tam anlamıyla bir takım oyuncusu olma özelliklerini de taşıması gerekiyor. Aslında oldukça güvenli olan ancak birçok kişinin korktuğu havayolu seyahat sektöründe çalışan kabin memurları, yüksek sayılabilecek maaşlar kazanan meslek grupları arasında yer alıyor.

KABİN MEMURLARI ÜCRETLERİ NE KADAR?

Her ne kadar bu meslek grubu “kabin memurluğu” olarak adlandırılsa da halk arasında erkek olan kabin memurlarına “host” kadın olan kabin memurlarına da “hostes” deniliyor. Cinsiyet fark etmeksizin, kabin memurları aldıkları maaşlarda ilk olarak deneyimlerine göre ücret kazanıyor. Havayolu firmalarına da bağlı olarak değişiklik gösterse de kabin memurları, işe ilk başladıkları dönemlerde ortalama 5-6 bin TL maaş alıyor. Kabin memurlarının çalışma yılları arttıkça, maaşları da artış gösteriyor.

MAAŞ MİKTARLARI DENEYİME GÖRE ARTIYOR MU?

Deneyime göre artış gösteren kabin memur maaşında, 10 yılın üzerinde deneyime sahip olanlar ortalama 8-10 bin TL arasında maaş alıyor. Kabin memurları, amir olmaları durumunda ise birçok havayolu şirketinde minimum 10 bin TL maaş alıyor. Ayrıca birçok şirket, kabin memurlarına yılda 4 maaş ikramiye de sağlayabiliyor.

kaynak:alfa