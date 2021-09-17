İzmir-Van arası yatırım köprüsü kuruluyor

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği üyesi 3 firma Van’da üreterek dünyanın dört bir tarafına ihracat yaparken, İzmirli hazırgiyim ihracatçısı firmaların Van’daki yatırımlarının artması için zemin aranıyor.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığında İzmir’e giden heyeti Ege İhracatçılar Birliği ağırladı. 18-19 Ağustos 2021 tarihlerinde Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş’ın başkanlığında İzmir heyeti Van’a gelmişti. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Vali Yardımcısı Furkan Duman, Muradiye Kaymakamı Erkan Savar, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve Tekstil Kent İşletme Müdürü Selami Batmaz’dan oluşan heyet ilk olarak Ege İhracatçı Birlikleri’ni ziyaret etti.

Van’ın bulunduğu bölgenin cazibe merkezi konumunda olduğuna işaret eden Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van’ın nüfusunun yüzde 63’ünün 30 yaş altı olduğunu, genç nüfusta işsizlik oranının yüksek olduğunu emek yoğun sektörlerin Van Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırım yapması için bir çaba içinde olduklarını dile getirdi.

Van’da yatırım yapacak işletmelerin 6. Bölge teşviklerinden yararlanabileceklerini hatırlatan Bilmez, “Van’da tekstil sektöründe 5 bin kişilik istihdama ulaşmış durumdayız. Van OSB’nin beşinci etabını tekstil sektörü için tahsis ettik. 11 firma ile sözleştik. 42 hektar alanın yatırımcılar için altyapısını da hazırladık. İzmirli ihracatçıların Van’da yatırım yapmasını arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

ESKİNAZİ: “VAN’DA YATIRIM YAPACAK İZMİRLİLERİN SAYISI ARTACAK”

Ege Bölgesi’nin ihracat potansiyeli hakkında Van heyetine bilgiler veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Van’da yatırım yapacak İzmirli firmaların rekabetçilik avantajı elde edeceklerini bugün Van’da yatırım yapmış İzmirli firma sayısının 3 olduğunu, ilerleyen süreçte Van’da yatırım yapma kararı alan İzmirli firmalar olduğunu bu sayının kısa sürede artacağını kaydetti.

Türkiye’nin 2021 yılında konfeksiyon sektöründe 19 milyar dolar, Ege Bölgesi’nde ise; 3 milyar dolar ihracat hedefi olduğuna temas eden Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş ise; Ağustos ayında Van’a yaptıkları ziyarette Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve diğer yetkililerin yaklaşımlarından çok etkilendiklerini, İzmir ve Van arasındaki güç birliğini arttıracak bir zemin oluştuğunu, Türkiye’nin konfeksiyon sektöründeki ihracat hedeflerine ulaşması için Van’ın konfeksiyon sektörüne büyük fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

EHKİB Başkanı Burak Sertbaş ve Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz Van heyetine, Ege İhracatçı Birlikleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi. EİB Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz, Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde 7 tanesi tarım sektöründe, 5 tanesi sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren 12 ihracatçı birliği bulunduğunu, Ege Bölgesi’nin aylık bazda ihracatının 2,5 milyar dolar bandına oturduğunu, 2021 yılı sonunda 30 milyar dolar ihracat seviyesine ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığındaki Van heyeti sonrasında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’i ziyaret etti. Van heyeti ziyaretin ikinci gününde, Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan firmalarla bir araya geldi. BEGOS Bölge Müdürlüğündeki görüşme sonrasında Demoteks, Farbe, Narkonteks gibi sektörün önde gelen firmaları ziyaret edildi.

Firma ziyaretlerin ardından Fashion Prime Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı'na hareket heyet, fuar ziyareti sonrasında Van’daki yatırım potansiyeli, 6. Bölge Teşvikleri ve Van’da yapılan hazır giyim ve tekstil sektörü yatırımları ve alt yapı çalışmaları hakkında bilgiler paylaşmak üzere fuar alanında “Van Yatırım Potansiyeli ve 6. Bölge Teşvikleri” konulu bir toplantı düzenledi. Fuar alanında DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray Van’daki yatırım potansiyeli ile ilgili katılımcılara sunum yaptı.

Van Bölge Gazetesi