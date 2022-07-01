İşsizlik maaşları da zamlandı! Engelli ve 65 yaş maaşı ne kadar oldu?

1 Temmuz 2022 itibariyle geçerli olacak asgari ücret belli oldu. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni rakamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında açıkladı ve yeni asgari ücret net 5500 lira oldu. Yeni asgari ücret ile birlikte birçok kalem de değişiklik oldu. Yeni asgari ücretle birlikte ile birlikte işsizlik maaşı, engelli aylığı, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı değişti.

EKONOMİ 01.07.2022, 20:08 01.07.2022, 20:19
İşsizlik maaşları da zamlandı! Engelli ve 65 yaş maaşı ne kadar oldu?

1 Temmuz 2022 itibariyle uygulanacak yeni asgari ücret, peş peşe yapılan toplantılar sonrası belli oldu. Milyonlarca kişinin beklediği yeni asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Yeni asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı. 1 Temmuz 2022 itibariyle asgari ücret net 5500 lira oldu.

2022 yılı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldığını açıklamış ve yeni maaşların 4253 lira olacağını duyurmuştu. Aradan 6 ay geçtikten sonra artan enflasyon rakamları nedeniyle asgari ücrete yeniden zam yapılması gerekliliği ortaya çıktı. 

Bunlara da zam geldi

Asgari ücretin artmasıyla birlikte bazı kalemlerde değişiklikler ortaya çıktı. Bunların başında işsizlik maaşı, askerlik ve doğum borçlanması, genel sağlık sigortası primleri, 65 yaş üstü aylıkları geliyor. Bütün bu kalemlere de yüzde 30 oranında zam yansıdı. 

İşsizlik maaşı 1 Temmuz 2022 itibariyle kaç lira oldu

2022 yılının ikinci yarısında en düşük işsizlik maaş 2 bin 561 lira, en yüksek işsizlik maaşı 5 bin 123 lira oldu.
Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. Mevcut olarak işsizlik maaşı en düşük 1986 lira, en yüksek de 3972 lira olarak ödeniyor. İşsizlik maaşından yüzde 0.00759 oranında da damga vergisi kesintisi yapılıyor. 

65 yaş aylığı 1 Temmuz itibariyle kaç lira

65 yaş aylığı 1 Ocak'tan beri 1296 TL olarak ödeniyordu. Yeni asgari ücretle birlikte 65 yaş aylığı da zamlandı. Yeni 65 yaş aylığı 1684 lira oldu. 

Borçlanma

Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret zammı kadar arttı. Mevcut olarak en düşük günlük prim 53 lira 38 kuruş, en yüksek prim ise 400 lira 32 kuruşa çıkmıştı. Yeni asgari ücretle birlikte bu rakamlar da yüzde 30 yükseldi. 

GSS primleri

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de asgari ücret zammı kadar arttı. Geliri brüt asgari ücretin 3'te birinin altında olan kişilerin primlerini devlet karşılıyor. Geliri bunun üzerinde olanlar ise primlerini kendisi ödüyor. SGK, 2022'de Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini aylık 150,12 lira olarak belirlemişti. Yeni asgari ücretle GSS primleri de yükselecek.

Engelli aylığına yüzde 30 zam

2022 yılı ilk 6 ayı için yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 865 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı 1298 lira, engelli yakını aylığı da 865 lira olarak belirlenmişti. Asgari ücret zammıyla bu tutarlar yüzde 30 oranında arttı. 

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