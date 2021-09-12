İslam Memiş'ten Rekor Uyarısı! Altın fiyatları yükselecek mi?

Türkiye'de altın ve yatırım denince akla ilk gelen isimlerden biri olan ve milyonların takip ettiği İslam Memiş, son zamanlarda düşüşte olan altın için sürpriz olmayacak bir yorum yaptı. İslam Memiş, altın yükselir mi yoksa düşer mi sorusuna "alan kazanır, satmayın. Rekorlar sürpriz olmaz" yorumunda bulundu.

Türkiye, dünyadaki en fazla altın yatırımcısının olduğu ülkelerin başında geliyor. Doğal olarak elinde sarı metal olanlar altın artacak mı düşecek mi merak ediyor. Yeni alım yapmak isteyenler, altın fiyatları ne zaman düşer diye beklerken, alım yapanlarınsa derdi başka. Ev, araba almak için yatırım yapanlar altın fiyatları ne zaman yükselir diye araştırıyor. İslam Memiş ise vatandaşların hata yapmasını engellemek için var gücüyle savaşıyor. Yıl sonuna kadar 1960 dolar hedef fiyat beklentisini koruyan İslam Memiş, gram altın için tarihi uyarılarda bulundu.

Gram altının bir süredir 478-488 fiyat aralığında büyük bir sıkışma yaşadığına vurgu yapan İslam Memiş, “Kırılırsa ilk hedef 492, sonrasında 497 TL. 2021 sonunda 540’lı rakamları göreceğimizi düşünüyorum. Yükselişin sürmesini bekliyorum. 540 lira üstünde ise rekor denemeleri gelebilir” diyerek, elinde altın olanlara “sabır” çağrısı yaptı. Peki, bu fiyatlardan altın bozdurmak mantıklı mı?

Altın yatırımcısının, sadece ihtiyaç halinde satış yapması gerektiğini; bunun dışında alanların kazanacağını söyleyen İslam Memiş, “Yanlışa düşmeyin” diyerek, herkese malını koruma uyarısı yaptı. Altın Kahini İslam Memiş’in uyarıları özetle böyle. Peki, siz ne düşünüyorsunuz? Başarılı ekonomistin yorumlarını takip ediyor musunuz? Görüş ve önerilerinizi lütfen bizimle yorum bölümünden paylaşın.

NOT: Buradaki görüşler yatırım tavsiyesi değil, uzmanın kendi değerlendirmeleridir.