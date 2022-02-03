İslam Memiş'ten dolar yatırımcılarına önemli uyarılar

Türkiye’de altın ve para piyasasında herkesin gözü kulağı Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıklayacağı ocak ayı enflasyon rakamlarında. Enflasyonun yükselişine orantılı olarak dolar tırmanışta, altında ve kripto paralarda ise ufak hareketler oldu. Ocak ayı enflasyon rakamları ayrıca memur ve emekli zam oranını, kira artış oranını ve benzeri rakamları da etkileyecek. Bu sebeble milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Herkesin aklına olan soru, dolar yükselişe devam edecek mi? sorusunun cevabını uzman isim İslam Memiş yanıtladı.

PİYASADA YÜZDE 20 CİVARINDA BİR FIRSATÇILIK VAR

Ocak ayı enflasyon rakamlarını yüksek beklediğini sertçe söyleyen İslam Memiş, Şubat ve Mart ayları enflasyon rakamlarının da yükseleceğini dile getirdi. Dünyada enflasyon rakamlarının arttığını söyleyen Memiş, enflasyonunun artış nedenlerini ise şu şekilde açıkladı: 'Enflasyon üzerinde döviz kurları çok etkilidir, dolar da tedarik ve üretimi etkiler. Ayrıca mevsimler de etkilidir.' Çarşıdaki pazardaki fiyatların aşağı çekilmesi için farklı alternatiflerin ve yasaların hazırlanması gerektiğini dile getiren İslam Memiş, bunun yanı sıra piyasada yüzde 20 civarında bir fırsatçılık olduğuna değindi. Memiş, tarım politikalarından hal yasalarına kadar kökten bir değişikliğe gidilmesi gerektiğini belirterek 'Hükümet ne kadar açıklama yapsa da işleyişte sorunlar yaşanıyor. Üretici memnun değilse tüketici memnun değilse orada sorun vardır. Merkez Bankasının para politikaları enflasyon rakamını düşürmek için hiçbir zaman yeterli olmaz. Döviz kurlarının aşağıya çekilmesi gerekiyor' açıklamalarında bulundu. Mayıs ayında enflasyonda durağanlık beklediğini belirten Memiş, enflasyonun yaz aylarında düşüşe geçeceğini düşünüyor.

MANİPULASYONLARA KARŞI UYARIYORUM

13.60 TL Enflasyon rakamının açıklanacağı günlerde kur ataklarının görüldüğünü sert bir şekilde vurgulayan İslam Memiş, 'Tahminime göre 13.60 TL seviyesi direnç seviyesidir. Dolar burada kalır. Yatırımcılar korku ve panikle karar almamalı. Çünkü Şubat ayında agresif kur atakları görülmeyecek. Enflasyon rakamları artacak, dolar kuru fırlayacak gibi manipülasyonlara karşı vatandaşlarımızı uyarıyorum' açıklamalarında bulundu. Memiş, Şubat ayında Türk Lirasının değerinin daha da artacağını belirtti. Haber365