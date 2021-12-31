İslam Memiş'ten altın ve dolar yatırımcılarına önemli açıklama!

Altın ve para piyasaları uzmanı, ünlü ekonomist İslam Memiş, dolar ve altın yatırımcısına önemli mesajlar verdi ve zarar etmemenin yolunu açıkladı.

"Sert düşüşlerden sonra yüzde 50 alım tavsiyesine uyan arkadaşları kutlarım. Bugüne baktığımız zaman 730-750 bant aralığında işlem gerçekleştiren bir gram altın var. Düşüşler kalıcı olmayacak diye tahmin ediyorum" diyen Memiş, şöyle devam etti:

"BU SÖYLEYECEKLERİMİ UYGULAYANLAR ŞANSLIDIR"

"Düşecek mi, çıkacak mı? Bu düşünce ile yola devam edenler, yatırım yapanlar zarar edecek. Son kez açıklayacağım dileyen dilediği gibi yoluna devam eder.

Ama şunu unutmayın bu uygulamayı yapmazsanız zarar etmeye mahkum olacaksınız. Bu söyleyeceklerimi uygulayanlar şanslılardır.

Arkadaşlar bu altın dolar paritesi şudur. Bugün elinizde 57 bin 900 dolar var. Bir kilogram altın alıyorsunuz. Elinizde 1 kilogram altın var bunu 57 bin 900 dolara bozduruyorsunuz.

"DOLAR YÜKSELDİĞİ ZAMAN GRAM ALTIN DA YÜKSELİYOR"

Yani dolarımı TL'ye çevirdim altın alacağım altınımı TL'ye çevirdim dolar alacağım işlemi değil direk altın-dolar paritesi işlemi. Açıkta kalmamak için bunu yapmak zorundasınız. Dolar yükseldiği zaman gram altın yükseliyor dolar düştüğü zaman gram altın düşüyor. Anladınız mı formülü bu kadar."