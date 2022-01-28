İslam Memiş Fed faiz kararı hakkında önemli açıklamalarda bulundu

Beklenen Fed faiz kararı açıklandı. İslam Memiş Fed faiz kararı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

EKONOMİ 28.01.2022, 09:53 28.01.2022, 10:13
İslam Memiş Fed faiz kararı hakkında önemli açıklamalarda bulundu

Uzmanların düşündüğü gibi piyasaların beklentilerine paralel olarak politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında tutan Fed, mart ayında faiz arttırışı sinyalini verdi. Fed’in açıkladığı karar sonrası yatırımcılar güncel altın ve dolar fiyatını merak ederken faiz kararını doğru bilen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.

YILDA 4 KEZ FAİZİ ARTTIRMASI BEKLENİYOR

Fed’in 16 Mart toplantısında ilk faiz artışını yapması beklenirken yılda toplamda 4 kere faizi arttırması bekleniyor.

ALTIN 2 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Altının ons fiyatı, dünkü yapılan işlemlerden sonra hemen hemen 2 ayın zirvesini görürken; Fed’in açıklamaları öncesi 1830 dolar seviyesinde seyir ediyordu. Altın Fed açıklamaları sonrası, ilk tepki olarak gün içi en düşük seviyesi olan 1824 dolara kadar gerilerken; Fed Başkanı Powell'ın konuşmasıyla beraber 1831 dolar seviyesinde 1815 dolara kadar geriledi. Ons altın fiyatları, saat 07.56 itibarıyla ise, 0,13 oranında düşüşle 1815 dolar seviyesinde hareket ediyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 793,79 liradan alınıyor, 793,89 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 1.284,00 liradan alınıyor, 1.314,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 2.572,00 liradan alınıyor, 2.629,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 5.145,00 liradan alınıyor, 5.238,00 liradan satılıyor.

DOLARDA SON DURUM

Yeni haftaya ufak bir yükselişle başlayan dolar/TL yatay bir seyir izleyerek 13,60-61 seviyelerinde bulunuyor. Euro/TL ise 15,28'den işlem görüyor.

ŞUBAT AYI NEGATİF GÖRÜNÜMLÜ

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasaların beklediği bir karar alındığını belirterek, 'Piyasaların beklediği bir karar olduğu için piyasalar sakin karşıladı. Herhangi bir olumlu veya olumsuz bir tepki vermedi. Şubat ayı için negatif görünümün devam etme ihtimalini kuvvetli görüyorum' açıklamalarında bulundu. 

TÜM DİKKATLER ENFLASYON RAPORU'NDA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 'Enflasyon Raporu 2022-I'in tanıtımı amacıyla bugün Ankara'da bilgilendirme toplantısı yapacak. Haber 365

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