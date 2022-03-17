İslam Memiş'e göre 'faiz artmayacak, altın ve dolar düşecek'

Fed'in 3 yıl sonra faiz artırmasının ardından 14.70 TL seviyelerinden 14.59'a kadar gerileyen dolar kuru, yeni güne 14.70 TL seviyesinden başladı. Euro ise bugüne 16,2031 TL seviyesinden başladı. Gram altın 913 liranın üzerinde, çeyrek altın ise 1.493 liradan güne başladı. Piyasalarda tüm gözler bugün saat 14:00'te Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Son enflasyon verisi yüzde 50'yi aşarken Merkez Bankası'ndan sürpriz bir karar çıkması beklenmiyor.

Fed, 3 yıl aradan sonra faizleri artırdı. Fed politika faizini yüzde 0 ila 0,25 aralığından 0.25 ila 0,50 aralığına yükseltti. Fed, 2018 yılından beri ilk kez faiz artırdı. Faiz artırım kararı 1'e karşı 8 oyla alındı. Fed ayrıca yılın geri kalanı için 6 kez faiz artırım sinyali de verdi. İçerde ise bugün TCMB'nin faiz kararı var. Rusya'nın Ukrayna saldırısının ardından artan ekonomik riskler nedeniyle bazı ekonomistler faiz artırımı beklentisini dile getirirken piyasa beklentisi TCMB'nin değişikliğe gitmeyerek politika faizini yüzde 14'te tutması yönünde.

Faiz artmayacak, altın ve dolar düşecek

Merkez Bankası'nın bugün sürpriz yapmayacağını ve faizi lüzde 14'te sabit tutacağını belirten altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "TCMB faiz kararı var. Dolar tarafında çok yüksek beklentiye girmeyin derim. Ons’ların düşüşüne dolar da katılır ve emtia fiyatlarında öngördüğüm düşüşler devam edebilir. Alım için de acele etmemek gerek. Zamanı geldiğinde söylerim" uyarısı yaptı.

Şahap Kavcıoğlu görevde 1 yılı geride bırakıyor

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun görevdeki ilk yılı 19 Mart'ta doluyor. Kavcıoğlu göreve geldikten sonra 6. toplantıda faiz düşürülürken, 2021 Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarının tümünde toplam 5 puan faiz indirimi gerçekleştirildi. Bu indirimlerle politika faizi yüzde 19'dan 14'e geriledi.

Reuters anketi: Reuters haber ajansının anketine katılan ekonomistler oy birliği ile TCMB'nin faiz politikasında bir değişiklik olmayacağını öngördü.

Bloomberg HT'nin yaptığı ankete göre de piyasa katılımcıları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Bloomberg HT anketi: Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin 21 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği faiz anketinde 11 kurumun medyan beklentisi faizin yıl sonuna kadar değiştirilmeyerek yüzde 14 seviyesinde tutulması.

Artan buğday ve enerji fiyatları, enflasyonu patlatacak

Şubat ayında TÜİK verilerine göre enflasyon yıllık olarak 54,44'e yükseldi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali yüzünden yükselen gıda fiyatları ve enerji maliyetlerinin, enflasyonu daha da artırması bekleniyor.

- TCMB, geçen yıl enflasyondaki yükselişe rağmen politika faizinde toplam 500 baz paun indirime gitmişti. Faiz politikasının enflasyona rağmen düşük tutulması yüzünden Türk Lirası dolara karşı geçen yıl yüzde 44 değer kaybetti.

- Reuters'a göre ekonomistler TL'deki değer kaybı ve enerji fiyatlarındaki yükseliş yüzünden enflasyonun yüzde 70'e kadar çıkmasını bekliyor.

- TCMB'nin faizleri düşürmeye başladığı Eylül ayında politika faizi yüzde 19 seviyesindeydi. Dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı olan Rusya'dan buğday ihtiyacının yüzde 78'ini karşılayan Türkiye, gıda fiyatlarının küresel olarak yükselmesi karşısında daha da savunmasız kalabilir.

- Yaz ayında artması beklenen turizm gelirinin beklendiği gibi gerçekleşmemesi ise cari açığın daha da artmasına yol açabilir.

- Goldman Sachs piyasa notunda TL'deki baskının devam edeceğini, buna cevabın ise döviz müdahaleleri ile gerçekleşeceğini öngördü.

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