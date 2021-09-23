İŞKUR eleman alımı ne zaman? İŞKUR eleman alacak mı? İŞKUR işçi alımı var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pansiyonlar için 5 bin 872 aşçı ve yardımcı alınacağı duyurmuş ardından başvurular İŞKUR'dan yapılmıştı. İŞKUR'dan TYP alımları için başvuru yapanlar kura sonuçlarının ne zaman nereden açıklanacağını merak ediyor. TYP sonuçları açıklandı mı?

Toplum yararına program (TYP) nedir?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

TYP katılım şartları nelerdir?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması

İŞKUR kura sonuçları TYP| İŞKUR kura sonuçları açıklandı mı?

İŞKUR üzerinden TYP başvurusunda bulunanlar il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü web sitelerinden kura sonuçlarını takip edebilir. Adana Seyhan ve Kütahya'da TYP sonuçları duyuruldu.