İranlıların Nevruz tercihi Van oldu! İranlı turistler: “Van’ı çok seviyoruz”

Van’da kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtılması, marka değerine katkı sağlanması, yerel piyasanın canlandırılması amacıyla İranlıların Nevruz tatiline denk getirilen 'Shopping Fest' alışveriş günleri düzenleniyor. Nevruz öncesinden Van’ın Kapıköy Gümrük Kapısından kente giriş yapan İranlılar, esnafa can suyu olmaya devam ediyor.

Koronavirüs nedeniyle 2 yıl ara verilen 'Shopping Fest' alışveriş festivali için bu yıl tüm çalışmalar tamamlandı. Özelikle yerel piyasanın canlandırılması için 15-29 Mart tarihinde düzenlenecek olan festival için İranlı turistler kente akın etmeye başladı. Daha önce Türkiye’nin çeşitli illerine giden İranlı turistlerin tercihinin bu kez çoğunlukla Van olması dikkat çekti.

“Van güzel bir şehir”

İHA muhabirine konuşan Nika Namazi isimli İranlı turist, 4 gün önce Van’a alışveriş yapmak ve gezmek için geldiklerini belirtti. Van’ın güzel bir şehir olduğunu ve bundan memnuniyet duyduklarını ifade eden Namazi, “Türkiye’yi çok seviyorum. Van da çok güzel ve çok sevdim. Dört gün Van’da kalacağım. Bugün ise son günümüz” dedi.

“Van’ın insanları çok güzel”

Şehna isimli bir diğer turist ise Van’ın güzel ve alışverişe de uygun bir şehir olduğunu belirterek, “İstanbul bize uzak, ama Van yakın ve çok uygun. Baktığımız ürünlerin fiyatı uygundur. İran’dan arkadaşlarımın hepsi buraya gelmek ister. Van’ın insanları da çok güzel. Diğer taraftan alışveriş merkezleri de çok iyi” diye konuştu.