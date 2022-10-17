İranlı turistlerden Van ekonomisine 1,5 milyar TL katkı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı İsa Berge, nevruz ile başlayan ve hâlâ devam eden İranlı turist yoğunluğunun kent ekonomisine 1,5 milyar TL katkı sağladığını söyledi.

EKONOMİ 17.10.2022, 10:45
İranlı turistlerden Van ekonomisine 1,5 milyar TL katkı

Her tatil fırsatını değerlendirerek ülkelerinden Van'a gelen İranlı turistler, gündüz alıveriş yaparken akşam saatlerinde ise eğlence merkezlerinde gönüllerince tatilin keyfini çıkarıyor. İranlı turistlerin ziyaretlerinden dolayı yüzü gülen Van esnafı ise bunun 12 aya yayılması için gerekli tüm çalışmaları yapıyor.

2022 yılının 9 aylık sürecinde yaklaşık 300 bin turistin ziyaret ettiği Van'da otellerin doluluk oranının yüzde 90'lara vardığını belirten Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı İsa Berge, bu durumun esnafı sevindirdiğini söyledi. Pandemi öncesinde Van’da yaşanan İranlı turist yoğunluğunun yeniden yaşandığına dikkat çeken Berge, “Van’da müthiş bir İran misafirimiz var.

Biz pandemi öncesini yakalamış olmaktan mutluluk duyduk. İranlı misafirlerimizin Van’ı terk etmediğini, daha da bir akış içerisinde olduğunu ve konaklama tesislerimizin dolu olduğunu söyleyebilirim. Van ekonomisi yaklaşık 1,5 milyar TL düzeyinde bir seviyeye ulaştı. Bu da biz esnaf ve sanatkarlar için çok sevindirici ve mutluluk vericidir” dedi.

"Van esnafı Farsça konuşarak ticaret entegrasyonu sağladı"
Van’ın artık İran ile bütünleştiğini belirten Başkan Berge, “Van esnaf ve sanatkarı; İran’dan gelen misafirlerin psikolojisini anlayarak, onların rahat yaşantısına, psikolojilerine uygun davranışlar sergilemekte, ticaret hacmini ona göre yoğunlaştırmakta ve onların isteklerine cevap vermektedir. Biz pandemi öncesi esnaf ve sanatkarımızın iletişim konusunda kendini daha rahat ifade edebilmesi ve gelen misafirlerimize bu imkanları güzel sunabilmeleri için Farsça ve İngilizce kursu düzenledik.

Esnafımız da Farsça konuşarak, ticaret entegrasyonunu sağladı. Birçok esnafımızın kapısında Farsça ve İngilizce yazılar yazılmakta. Bu yüzden konaklama tesislerimiz, kafelerimiz, restoranlarımız tıklım tıklım. Gelen misafirlerimiz de restoranlarda, kafelerde, konaklama tesislerinde çok rahat iletişim kurabilmektedir. Bu da bizim için sevindiricidir” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında Van esnafına seslenen Başkan Berge, “Kendimizi ne kadar yetiştirirsek yetiştirelim, yine bir kademe daha üstüne çıkabilmemiz gerekiyor. Gelen misafirlerimize ailemizin bir parçasıymış gibi davranmamız gerekiyor. Zaman zaman küçük aksilikler olabiliyor ama İranlı misafirlerimiz, Van sanki onların kendi memleketleriymiş gibi rahatlar. Çünkü esnaf ve sanatkarlarımız bu anlamda kendisini yetiştirdi, geliştirdi. Ben bu anlamda esnaf ve sanatkarlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.İHA

Yorumlar (4)
öz Vanlı 7 saat önce
Memleketimizde ahlak kalmadı, bu iranlılar yüzünden
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Memet 3 saat önce
Kardeş bazıları için para namustan daha önemlidir esnaf yeter ki para gelsin diyor ama namusu düşünen yok ahlak kalmadı Van da
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vanlı 4 saat önce
Van esnafı İranlıları öpüp başına koysunlar bazı ahlak bekçiliğine soyunan gericiler dil uzatıyorlar sanki kendileri çok temiz de
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Bulent 3 saat önce
Küçük bir kısım kazanırken olan Van halkına oluyor fiatlar 3 katlanmış durumda her şey ateş pahası edep haya kalmamış her bir köşede İranlılar disko bar biletleri satmakta yani ülkelerinde yapmadıkları edepsizligi burada rahat bir şekilde yapıyorlar
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