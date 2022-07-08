İranlı turistler Vanlı esnafın bayram sevincini ikiye katladı

Ülkelerindeki resmi tatil dönemlerini Van'da geçirmeyi tercih eden binlerce İranlı turist, bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde Van'a akın etti.

EKONOMİ 08.07.2022, 11:42 08.07.2022, 11:59

Kurban Bayramı tatilini Türkiye'de değerlendirmek isteyen çok sayıda İranlı, iki ülke arasındaki bağlantının sağlandığı Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı. Kentteki otelleri dolduran, alışveriş yapan İranlı turistler, bayram öncesi esnafın yüzünü güldürdü.

İş yeri sahipleri de gündüz alışveriş merkezleri ve mağazaları dolduran, geceleri de eğlence merkezlerinde vakit geçiren turistlerin kentten memnun ayrılması için çaba gösteriyor.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, AA muhabirine, İranlıların tatil için Van'ı tercih etmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kurban Bayramı dolayısıyla kentte büyük bir yoğunluğun yaşandığını belirten Takva, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 yılının mart ayında kapatılan Kapıköy'de daha sonra geçişlerle ilgili zaman zaman kısıtlamalar oldu. Salgından hemen sonra İran'a bir seyahat düzenledik. 32 saatte dört valiyi, dört ticaret odasını ve konsoloslukları ziyaret ettik. Yarım kalan süreci tekrar başlattık.

15-29 Mart'ta düzenlenen Van Alışveriş Festivali ile Nevruz Bayramı tatili döneminde yaklaşık 65 bin İranlı turist Kapıköy'den kentimize giriş yaptı. Rakamlar bu konuda iyimser bir yükselişe işaret ediyor. Ocak ayından bu yana yaklaşık 155 bin 500 İranlı şehrimizi ziyaret etti. Temmuz ayının daha ilk haftasında 10 bin turist şehrimize geldi. Kapıköy'ün 24 saat hizmet vermesiyle bu sayı artacaktır."

Son yıllarda İranlıların Van ve Türkiye için önemli bir pazar haline geldiğini vurgulayan Takva, şöyle devam etti:

"İranlılar ülke ekonomisine ve turizmine önemli katkı sağıyor. Tüm bu insanları ilimizde misafir edemiyoruz. Yatak kapasitemiz sınırlı. Buraya gelen insanları batıdaki turizm ve alışveriş merkezlerine de gönderiyoruz.

İlimizde tatil yapacak misafirleri en iyi şekilde ağırlamamız lazım. Esnafımıza çağrımızı yinelemek istiyoruz. İlimizde bulunan yabancılara karşı her daim fiyat istikrarını ve standardını korumamız gerekiyor. Çünkü bunlar bizim velinimetimiz. Günübirlik ticaretimizde bir canlılık varsa bunun kıymetini bilmeliyiz."

"Esnafın yüzü gülüyor"

Esnaf Hatip Kılıç da İranlı turistlerin gelmesiyle oluşan yoğunluğun esnafın yüzünü güldürdüğünü aktardı.

Satışların arttığını, tüm iş yerlerinin dolduğunu dile getiren Kılıç, şöyle konuştu:

"Bayram yoğunluğu yaşıyoruz. İranlı turistlerin ilimize gelmeleri, mağazalarda alışveriş yapmaları işlerimize katkı sağlıyor. Tüm sektörler, oteller, lokantalar, mağazalar olumlu etkileniyor. Daha çok istihdam yapılıyor.

Bu yoğunluğun devam etmesini temenni ediyoruz. Van, sadece İranlılarla sınırlı değil aynı zamanda Irak'a da sınırımız var. Sınırlar ilimize ayrı bir avantaj sağlıyor. Iraklı turistler de buraya geliyor. Esnafın yüzü gülüyor. Herkes memnun. Geçen mart ayında tüm oteller doldu. Turisteler konaklama konusunda sorun yaşadı. Yer bulma kaygısı taşıyan turistler, otellerde yer bulamayanlar var. Yetkililerin bu konuya çözüm bulması gerekiyor."

"Van çok güzel"

Tatil için Türkiye'ye gelen Meryem Kerimi, Van'ın çok güzel bir kent olduğunu belirterek, "Turla geldik. Çok memnunuz. Otelde kalıyoruz. Alışveriş merkezleri, her şey güzel. Fiyatlar İstanbul'a ve diğer yerlere göre daha uygun ve kaliteli. Kendi ülkemizde Türk mallarını tercih ediyoruz." dedi.

İlk kez Türkiye'ye geldiğini ifade eden Perisa Kamili de burada insanların çok sıcak kanlı olduğunu, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini görmek, uygun ve kaliteli ürünleri almak için Van'a geldiklerini anlattı.

Mahabad'dan ailesiyle Van'a gelen Bahtiyar Hasan ise "Van güzel bir şehir, büyük bir pazarı var. Tatil yapmaya, gezmeye geldik. Kurban Bayramı'nı burada geçireceğiz." diye konuşu. AA

Yorumlar (1)
Memoo 44 dakika önce
Herşey esnaf demek değil. İranlılar vana ahlakstzlık empoze ediyor. Bu iran istilası bir an evvel bitmeli. Akp yakında siyaseten kaybedecek ve yeni gelecek hükümet bu durumu mutlaka düzeltmeli.
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