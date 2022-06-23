İranlı kadın kuaförlere Van'da uygulamalı eğitim

Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) Van İl Başkanlığı ile Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığı tarafından yapılan işbirliği çerçevesinde Van ve İranlı kadın kuaförlere eğitim verildi.

EKONOMİ 23.06.2022, 13:01
İranlı kadın kuaförlere Van'da uygulamalı eğitim

Van Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen ve üç gün süren eğitimlerde kadın kuaförlere cilt bakımı, boya ve makyaj konularında uygulamalı eğitimler verildi. İran’dan gelen kadın kuaförlerin yoğun ilgi gösterdiği eğitimlerle ilgili konuşan TÜMKİAD Van Şube Başkanı Müslim Birdal, TÜMKİAD olarak İran ticaretine önem verdiklerini ifade ederek, “Bin yıllardır komşumuz olan İran ile ekonomik, kültürel ve sosyal projeler üzerine çalışıyoruz. Bu kuaförlük alanında bir açıklık olduğunu tespit ettik. Bu çerçevede İranlı kuaförler ile Van’daki kuaförlerin bir araya gelerek bilgi paylaşımı yapması, kültürünü paylaşması anlamında önemli olduğunu düşündüğümüz için Van Berberler ve Kuaförler Odası ile birlikte ortak bir projeyi hayata geçirdik. Başarılı olduk diye düşünüyoruz” dedi.

3 gün sürecek olan eğitimlerde, eğitmenlerin İran ve Türkiye’den geldiğini belirten Birdal, “Her gün farklı bir alanda eğitimler veriliyor. 160 İran ve 60 civarından da Türkiye’den var. Eğitimler heyecanlı geçiyor. Hem İran’dan gelen hem Türkiye’den ciddi anlamda katılım sağladılar. İnşallah ileri ki süreçte de bunlar devam edecek” ifadelerini kullandı.

Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç ise “Amacımız İran ile Van arasında bir kardeşlik köprüsü kurmak. İran’daki meslektaşlarımızla Van’da bulunan kuaförlerimizin kaynaşması için eğitimler düzenledik. Tüm esnaf ve sanatkarımıza faydalı olmak için elimizden gelen eğitim programlarımıza daha da hız vereceğiz” diye konuştu.

İran’dan gelen kadın kuaförleri ise eğitimlerin başarılı olduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.
Üç gün süren eğitimler sonunda katılım sağlayan tüm kadın kuaförlerine sertifikaları verildi.iha

Yorumlar (0)
18
az bulutlu
Namaz Vakti 23 Haziran 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22