İranlı firmalar Van’da yatırım yapacak

Turizm Uygulama Oteli’nde yapılan toplantıya Vali Mehmet Emin Bilmez, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve paydaş kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, hedefin ihracat merkezli katma değeri yüksek bir üretim olduğunu belirterek, “Burada ileri teknoloji gerektiren, ihracat merkezli, katma değeri yüksek ürünlerin üretimini gerçekleştirmektir. Kuluçka sürecini tamamlayan firmaların orta ölçekli sanayi sitelerinde işletmelerini kurup gelişimini sağlamak.

Daha önce İran’la düşünülmüş. Şu anda 5 İranlı firma OSB’de fabrikasının temelini attılar. Bazıları bitme aşamasına geldi. İran’la yola çıkınca arkadaşlarımız 19 ülkede ilana çıkalım dediler, bu tartışıldı. Cumhurbaşkanlığı ofisimiz de bu etkinliğe destek sunacağını belirtti. Geldiğimiz noktada 87 ülkede ilana çıkıldı. Bugüne kadar da 8 ülkeden 40’ın üzerine müracaat oldu.” İlk olması nedeniyle zirvenin Van’a yatırım konusunda etkili olacağını düşündüğünü belirten Vali Bilmez, “Bu anlamda bölgemiz terörden arındıkça, güvenlik sağlandıkça, var olan potansiyeli harekete geçirmek, bu cazibeyi dünyaya tanıtmak mümkün olacaktır. Bu zirvenin sadece bir boyutu değil birçok boyutu vardır.

Birçok kurum buna destek veriyor. Bizim amacımız birlikte bir şeyler yapabilme iradesini gösterebilmek. Çünkü bizim en zayıf olduğumuz yönümüz de bu. Girişimcilerimiz çok ama birlikte iş yapabilme becerileri bu bölgede çok gelişmemiş. İnşallah bu ilklerden biri olur. Etkileri mutlaka olacak. Çünkü ilkini yapıyoruz. Belki bundan sonra bunu kurumsal hale getiririz.

Burada yatırım yapmak isteyenlere yer tahsis edebiliriz. Bu zirve Van adına yapılıyor. Dâhil olmak isteyen başka kurumları da dahil edebiliriz. İnşallah bu süreci iyi yönetiriz. Burada 5-10 firma kentimize kazandırabilirsek kentimize iyi bir katkı sunmuş oluruz” dedi.

Daha sonra Van İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) adına Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Üyesi Eren Görsel Görmen, sunum yaptı. Projenin ana yürütücüsünün İŞGEM olduğunu belirten Görmen, “Türkiye’de bir örneği yok bunun. İlk defa Van’da olacak. Zirve, Van İŞGEM ve Van TEKNOPARK ile Uluslararası İslam Ülkeleri Bilim ve Teknoloji Parkları Birliği (INSTP) arasında düzenlenen protokol ile gerçekleştirilmektedir. Tabi bunun yanında diğer paydaşlar da var. Van Valiliği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Büyükşehir Belediyesi, DAKA, KOSGEB, VATSO, VATBO, Van OSB ve VANSİAD da bu çalışmada destekçi olarak yer almışlardır.

Şimdiye kadar 87 ülkede duyurusu yapıldı. 40’ın üzerinde başvuru oldu. Bunlar arasında Meksika, Abudabi, Polonya gibi ülkeler var. Muhtemelen bu rakam 60-70’i bulur. Çok ciddi bir talep var. Van açısından, ülke açısından güzel oldu. 30 Nisan’a kadar girişimciler sistemden başvurularını yapabilecekler” ifadelerini kullandı. Toplantıda Van tanıtımının gösterimi yapılarak, paydaş kurumlar ve basın mensuplarıyla zirve hakkında istişarelerde bulunuldu.

Van Bölge Gazetesi