İran'a gideceklere müjde!

Koronavirüs pandemisi nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır geçişlere kapalı olan Kapıköy Sınır Kapısı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde yetkili kişilerce kapının geçişlere açıldığını açıklansa da İran'dan Türkiye'ye geçişler sağlanırken, Türkiye'den İran'a geçişler tam anlamıyla açılmamıştı.

Konuyla ilgili İran'ın Urmiye Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Mehdi Şehriyari'den müjdeli bir açıklama geldi.

Şehriyari'nin açıklamasına göre tüm geçişlerin 8 Ekim 2021 Cuma gününden itibaren açılacağının müjdesi verildi.

Vali Şehriyari açıklamasında şu ifadelere yer verildi; "Cuma günü Batı Azerbaycan kapılarının hepsi açılacak. Tüm kapılarımızı Cuma günü açacağız ve giriş çıkışlar kolaylıkla sağlanacak"

İran'ın tüm sınır kapılarının açılmasıyla birlikte turizm ve ticaret anlamında giriş çıkışlar kolaylıkla sağlanabilecek.

Yapılan açıklamalara ilişkin Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Yunus Yüksel, sınır kapılarının açılmasının kente can suyu olacağını dile getirdi.

Yüksel, "Elbette ki bu kapının kapanması Van'daki turizmi ve tüm işletmelerimizi ciddi manada etkilemiştir. Daha önce İranlıların girişleri konusunda kapının açılması ve şimdi ise Türkiye tarafından girişlerin olabileceği yönündeki müjdeli haberler bizleri gerçekten çok mutlu etmiştir. Sınır kapısının turizme ve ticarete tam açılması kente can suyu olacaktır. Biraz geç olsa da netice itibariyle kapıların açılması bizleri sevindirmiştir" ifadelerini kullandı.

kaynak:bölgegazetesi