Irak'taki turizmciler Van'a geliyor

Geçtiğimiz gün Irak'ın Duhok kentine giden Vanlı turizmciler söz konusu şehirde gerçekleşen fuara katıldı. Aynı zamanda Duhok'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Vanlı otel yetkilileri ve turizmciler, Irak'taki turizmcileri de Van'da düzenlenecek fuara davet etti. Konuyla ilgili gazetemize özel açıklamalarda bulunan Van Gölü Havzası Turizm Derneği Başkanı Abdullah Tunçdemir, "Geçtiğimiz gün Van'daki otel yetkilileri ve turizmciler olarak Irak'ın Duhok kentinde gerçekleşen fuara katıldık.

Duhok ve Zaho şehirlerini gezdik. Erbil, Duhok, Süleymaniye, Kerkük ve Zaho şehirlerinin acente ve turizm müdürlerinden oluşan heyetle bir araya geldik. Onları, 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında Van'da düzenlenecek olan fuara davet ettik" dedi.

Van'a, Irak'ın söz konusu şehirlerinden gelecek olan 23 kişilik heyetin konaklamalarını Elit ve Şahmaran Otelleri, yeme içme giderlerini Elit, Ramada, Hilton Otelleri ve Grand Deniz Tesisleri karşılayacak. Şimdiden emeği geçecek olanlara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi