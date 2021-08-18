İnternet bankacılığı ile tek tuşa 20 bin TL kredi alabilirsiniz, İnternet bankacılığı gündem oldu

İnternet bankacılığı ile tek tuşla 20.000 TL kredi veriliyor, İnternet bankacılığı kredisi gündem oldu. İşte detaylar...

İnternet bankacılığı ile tek tuşla 20.000 TL kredi veriliyor. İnternet bankacılığı ile ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak 20.000 TL kredi kullanabilirsiniz. 50.000 TL online kredi başvurusu nasıl yapılır, sizlere bu konu hakkında bilgiler vermek istiyoruz.





Pandemi döneminden sonra bankalar artık tüm işlemlerini online olarak yapmaya başlamışlardır. Özellikle Kredi kullanacak olan kişiler için de bu güzel haber verilmiştir. İnternet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden yapacağınız kredi başvurularında onay alırsanız banka şubelerine gitmeden kredinizi kullanabilirsiniz. 20.000 TL internet bankacılığı kredisi kampanyasına da katılmak isteyen kişiler için hazırladığımız bu yazımızda vereceğimiz bankaların şubelerine gitmeden online olarak kredinizi 36 ay vadeye kadar kullanabilirsiniz.

Kredi kullanabilmeniz için banka politikalarına uygun olmanız ve kredi puanımızın yüksek olması gerekiyor. 1100 ve 1900 puan arasında olan kişiler kredileri kullanabilirler. İşte sizlere hızlı bir şekilde tek tuşla onay alacağınız kredi veren bankalar hakkında bilgiler.

Akbank Direkt tek tıkla 20.000 TL online kredi başvurusu

20.000 TL'ye kadar internet bankacılığı kredisi kullanacak olan kişiler için sürekli olarak reklam kampanyaları yapan Akbank kredi verecek müşterilerine hızlı bir şekilde KREDİ veriyor. Siz de bu bankada bir hesabınız varsa banka hesap numaranız üzerinden hızlı bir şekilde krediyi kullanabilirsiniz. Kredi kullanacak olan kişiler uygun faiz oranları ve masrafsız olarak bu kredileri onay aldıklarında hesaplarına atabilirler. Banka şubelerine gitmeden kredi başvurusu yapacağınız gibi ayrıca bu banka üzerinden kredi kartı başvurularında online olarak yapabilirsiniz. 20.000 TL kredi kullandığınızda ilk 3 taksit ödemesinde erteleme yapabilir. Ayrıca 36 ay vadeye kadar düşük faizler de kredi kullanabilirsiniz.

İş Bankası İş Cep kredi başvurusu nasıl yapılır?

İş Bankası üzerinden internet bankacılığı kredi başvurusu yapacak olan kişiler, 20.000 TL'ye kadar kredilerini İş Cep uygulaması üzerinden alacakları kredi ile kullanabilirler. İş Cep ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olanların 36 ay vadeye kadar düşük faiz oranları ile birlikte ve ayrıca masrafsız kredi kullanacaklarını söyleyebiliriz. Bankada hesabı olan ve 1300 üzerinde kredi notu olan kişiler İş Bankası İş Cep uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Kredi kullandıktan sonra da İş bankası 3 ay ertelemeye kadar onay vereceğini söyleyecek ve kredinin hızlı bir şekilde kullanabileceksiniz.

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Gençlere kaçırılmaz fırsat! 9 ay boyunca günlük 108 TL ödeme yapılacak! Tek şart başvuru yapmak

Yapı Kredi Bankası mobil uygulama üzerinden 20.000 TL kredi başvurusu

20.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler tek tuşla onay almak istiyorsa Yapı Kredi Bankası müşterisi olması durumunda kredilerine hızlı bir şekilde kullanabilir. Yapı Kredi Bankası müşterisi olan kişiler mobil uygulamaya girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. İnternet bankacılığı üzerinden verilen krediler de onay olan müşteriler hemen onaylanan tutar kadar kredilerini 3 ay erteleme yaparak hesaplarını atabiliyor. Bunun için sizden istenilen adımları yerine getirmeniz gerekiyor TC kimlik numaranız ve internet bankacılığı şifreniz ile başvuru yapacağınız Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden kredi notunuza göre de faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanacaksınız. Size özel kredi faizlerinde uygulamaya girerek görebilirsiniz.

Kaynak:İlan365