İnşaat maliyet endeksi açıklandı: Yıllık yüzde 119 artış oldu
Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. İnşaat maliyet endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1,57, yıllık bazda yüzde 119,83 artış kaydetti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Eylül ayı İnşaat Maliyet Endeksi verisini açıkladı.
İnşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %119,83 arttı.
Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,07 arttı, işçilik endeksi %0,07 azaldı.
Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %133,40, işçilik endeksi %84,04 arttı.
İnşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranı (%), Eylül 2022
BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 117,11 AYLIK YÜZDE 2,10 ARTTI
Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %2,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %117,11 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,82 arttı, işçilik endeksi %0,17 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %129,87, işçilik endeksi %84,15 arttı.
Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık değişim oranı (%),Eylül 2022
BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN MALİYET ENDEKSİ
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,13 azaldı; bir önceki yılın aynı ayına göre %129,18 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,24 azaldı; işçilik endeksi %0,30 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %145,25, işçilik endeksi %83,62 arttı.
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