İnşaat maliyet endeksi açıklandı: Yıllık yüzde 119 artış oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Eylül ayı İnşaat Maliyet Endeksi verisini açıkladı.

İnşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %119,83 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,07 arttı, işçilik endeksi %0,07 azaldı.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %133,40, işçilik endeksi %84,04 arttı.

İnşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranı (%), Eylül 2022

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 117,11 AYLIK YÜZDE 2,10 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %2,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %117,11 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,82 arttı, işçilik endeksi %0,17 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %129,87, işçilik endeksi %84,15 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık değişim oranı (%),Eylül 2022

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN MALİYET ENDEKSİ

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,13 azaldı; bir önceki yılın aynı ayına göre %129,18 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,24 azaldı; işçilik endeksi %0,30 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %145,25, işçilik endeksi %83,62 arttı.