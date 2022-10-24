IMF duyurdu: Doğalgaz fiyatları rekor kıracak!

Rusya-Ukrayna krizinden sonra doğalgaz fiyatlarında da artış yaşanması bekleniyordu. Uluslararası Para Fonu (IMF), gelecek yıl enerji fiyatlarında rekor artış olacağını duyurdu.

EKONOMİ 24.10.2022, 17:43 24.10.2022, 17:51
IMF duyurdu: Doğalgaz fiyatları rekor kıracak!

Uluslararası Para Fonu (IMF) , Avrupa'nın gelecek yıl da enerji alanında rekor bir fiyat artışıyla karşı karşıya kalacağını açıkladı.

Rusya- Ukrayna savaşıyla sallanan enerji fiyatları Avrupa'yı sarsmış durumda.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) son raporuna göre, Avrupa'yı gelecek yıl enerji alanında rekor bir fiyat artışıyla karşı karşıya kalacak.

Raporda Avrupa'nın bu yıl depoladığı yakıt rezervleri sayesinde önümüzdeki kışı atlatabileceği belirtilirken, gelecek yıl için risklerin bulunduğu bildirildi.

IMF, 2022 Eylül ortasına kadar Rusya'nın Avrupa'ya gaz arzının yıllık bazda yüzde 80 oranında düştüğünü açıkladı.

Raporda, Rusya'dan gaz tedarikinin 7 ülkeye (Bulgaristan, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Litvanya, Hollanda ve Polonya) tamamen durdurulduğuna dikkat çekildi.

Avrupa ülkelerinin yakıt tüketimini yüzde 6 oranında azaltmak için fırsatlar aramak zorunda kalacağı yazılan raporda, bunun en hazırlıksız ülkeler için GSYİH bazında yaklaşık yüzde 3'e kadar bir kayıp yaratacağı belirtildi.

Kriz devam edecek

Raporda, "Ancak birikmiş doğal gaz rezervleri Avrupa'nın 2022-23 kışında hayatta kalmasına izin verse bile, bölge baharda rezervleri yenilemeye çalışacak. Rus gaz arzının da durmasıyla bu, 2023'te yeniden doğal gaz ve elektrik için 2022'de olan rekor yüksek fiyatlara geri dönecek" deniyor.

Gıda maliyetleri

Yüksek enerji fiyatlarına işaret edilen raporda, 2022 ve 2023 yıllarında Avrupa'daki yaşam maliyetinin de yüzde 7 ila 9 oranında artacağı tahmin ediliyor.

IMF, gelişmiş AB ülkeleri ekonomilerinde 2022'de enflasyonun yüzde 8,3 olacağına, 2023'te ise yavaşlayarak yüzde 6,2'ye düşeceğini ileri sürdü. Doğu Avrupa ülkelerinde ise enflasyon oranlarının 2022'de yüzde 13,3, 2023'te ise yüzde 11,8 oranında artacağı iddia edildi.

Kaynak: YeniAkit

Yorumlar (0)
13
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 24 Ekim 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Trabzonspor 11 21
4. Başakşehir 10 20
5. Beşiktaş 10 19
6. Konyaspor 11 19
7. Kayserispor 11 19
8. Galatasaray 10 18
9. Gaziantep FK 10 15
10. Alanyaspor 11 13
11. Kasımpaşa 11 13
12. Karagümrük 10 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Giresunspor 9 8
16. İstanbulspor 10 8
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 9 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Boluspor 9 16
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 9 14
8. Samsunspor 10 14
9. Bandırmaspor 9 13
10. Manisa FK 9 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 9 12
13. Göztepe 9 11
14. Erzurumspor 9 10
15. Adanaspor 9 8
16. Altay 10 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 10 7
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 11 28
2. M.City 11 26
3. Tottenham 12 23
4. Newcastle 12 21
5. Chelsea 11 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 12 18
8. Liverpool 11 16
9. Brighton 11 15
10. Brentford 12 14
11. Everton 12 13
12. Crystal Palace 11 13
13. Bournemouth 11 13
14. Aston Villa 12 12
15. Southampton 12 12
16. Leicester City 12 11
17. West Ham United 11 11
18. Leeds United 11 9
19. Wolves 12 9
20. Nottingham Forest 12 9