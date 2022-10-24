IMF duyurdu: Doğalgaz fiyatları rekor kıracak!

Uluslararası Para Fonu (IMF) , Avrupa'nın gelecek yıl da enerji alanında rekor bir fiyat artışıyla karşı karşıya kalacağını açıkladı.

Rusya- Ukrayna savaşıyla sallanan enerji fiyatları Avrupa'yı sarsmış durumda.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) son raporuna göre, Avrupa'yı gelecek yıl enerji alanında rekor bir fiyat artışıyla karşı karşıya kalacak.

Raporda Avrupa'nın bu yıl depoladığı yakıt rezervleri sayesinde önümüzdeki kışı atlatabileceği belirtilirken, gelecek yıl için risklerin bulunduğu bildirildi.

IMF, 2022 Eylül ortasına kadar Rusya'nın Avrupa'ya gaz arzının yıllık bazda yüzde 80 oranında düştüğünü açıkladı.

Raporda, Rusya'dan gaz tedarikinin 7 ülkeye (Bulgaristan, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Litvanya, Hollanda ve Polonya) tamamen durdurulduğuna dikkat çekildi.

Avrupa ülkelerinin yakıt tüketimini yüzde 6 oranında azaltmak için fırsatlar aramak zorunda kalacağı yazılan raporda, bunun en hazırlıksız ülkeler için GSYİH bazında yaklaşık yüzde 3'e kadar bir kayıp yaratacağı belirtildi.

Kriz devam edecek

Raporda, "Ancak birikmiş doğal gaz rezervleri Avrupa'nın 2022-23 kışında hayatta kalmasına izin verse bile, bölge baharda rezervleri yenilemeye çalışacak. Rus gaz arzının da durmasıyla bu, 2023'te yeniden doğal gaz ve elektrik için 2022'de olan rekor yüksek fiyatlara geri dönecek" deniyor.

Gıda maliyetleri

Yüksek enerji fiyatlarına işaret edilen raporda, 2022 ve 2023 yıllarında Avrupa'daki yaşam maliyetinin de yüzde 7 ila 9 oranında artacağı tahmin ediliyor.

IMF, gelişmiş AB ülkeleri ekonomilerinde 2022'de enflasyonun yüzde 8,3 olacağına, 2023'te ise yavaşlayarak yüzde 6,2'ye düşeceğini ileri sürdü. Doğu Avrupa ülkelerinde ise enflasyon oranlarının 2022'de yüzde 13,3, 2023'te ise yüzde 11,8 oranında artacağı iddia edildi.