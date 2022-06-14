İlaç fiyatlarına zam yolda!

Zamlar peş peşe gelmeye devam ediyor. Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, eczanelerdeki ilaç sorununa dikkat çekerek önümüzdeki günlerde ilaçlara zam yapılabileceğini duyurdu.

Sözcü'ye konuşan Ercanlı, “Sağlık Bakanlığı’nın ilaçta yüzde 20 oranında fiyat artışı talebinin olduğu bilgisini aldık. Artış oranı yüzde 20'nin üzerinde de olabilir'' ifadelerini kullandı.

ECZANELER EKONOMİK DARBOĞAZDA

Eczanelerin ekonomik darboğaza girdiğini ve mesleği bırakanlar olduğunu da belirten Ercanlı, birçok ilacın üretilemediğini de vurguladı ve şunları söyledi:

"Eczaneler yaşanan krizden dolayı ciddi anlamda ekonomik darboğaza girdi. Eczanelerimizin bir kısmı süreç içerisinde kapanmaya başladı. Bu işi uzun yıllardır yapan bazı meslektaşlarımızın artık meslek yapma arzuları da ortadan kalktı ve mesleği bırakıyorlar.

BİRÇOK İLAÇTA YOKLUK YAŞIYORUZ

Birçok ilaçta yokluk yaşıyoruz. Kurdaki artışla beraber ve pandemi sürecinin de bunun üzerine eklenmesiyle birlikte ilaç yokluğu maalesef tekrar artışa geçti. Elimizdeki verilere göre, yaklaşık yüzde 17 oranında bir ilaç yokluğu mevcut. Birçok ilaç yurt dışından ithal edilemiyor. Uluslararası alanda ilaç ham madde fiyatlarındaki artış da, sanayimizde birçok ilacın üretemez hale gelmesine yol açtı.

HASTALARLA KARŞI KARŞIYA GELİYORUZ

İlaç yokluğundan dolayı hastalarla karşı karşıya geliyoruz. Hastalarımız ilacın yokluğunun kaynağının eczacılar olduğu gibi bir algıya kapılıyor. İlaç üretildiği ilk andan hastaya ulaşana kadar takip edilen bir ürün. Hasta reçetesiyle geldiğinde ilacını ulaştırmak istiyoruz. Buradaki engel fiyat ise çözülmesi lazım. Biz ilaca zam isteyen tarafta değil ilacın erişilebilir olmasını isteyen taraftayız.

Sağlık çalışanlarına yönelik iyileştirmeyle ilgili maalesef üzülerek gördük ki eczacılarımız yine yok sayıldı. Kamu hastanelerinde 3 bin 300'ün üzerinde eczacımız var. Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, İl Sağlık Müdürlükleri gibi kamunun her alanında görev yapan eczacı meslektaşlarımızın yasal düzenlemenin dışında tutulduğunu gördük." karar