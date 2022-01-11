İkinci el otomobillerde dikkat çeken detay! Kıymete bindiler
İkinci el otomobil satışlarında yaşı büyük araçlara ilginin arttığı ortaya çıktı. Araba fiyatlarının artış göstermesi ile birlikte eski araçlar yeniden kıymete bindi. Otomobil alım satımında en gözde marka ise yine Renault oldu. İşte otomobil satışları ile ilgili son dakika dikkat çeken veriler
Aralık ayında yaşı büyük araçlara ilgi arttı. Sahibindex Aralık Vasıta raporuna göre, en çok ilan verilen kategori otomobil oldu. Otomobili, minivan ve panelvan, arazi/ SUV ve pickup. ticari araçlar ve motosiklet kategorileri takip etti.
20 YAŞ ÜSTÜ ARAÇLARIN PAYINDA ARTIŞ GÖZLEMLENDİ
Ayrıca aralık ayında yayından kaldırılan ilan sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73,3 oranında arttı. Yine yayından kaldırılan ilanlarda 0-3 yaş aralığındaki ve 20 yaş üstü araçların payında artış gözlemlendi. Marka ve model sıralamasında ilk sırayı Renault Clio ve Volkswagen Passat paylaştı. Arabam.com verilerine göre ise 2021'de ilanlar en çok 200.000 km-300.000 km arasındaki araçlar için verildi. Geçen yıl en fazla ilan verilen araçlar yüzde 7,4 oranı ile 2012 yılına ait modeller oldu. Bunu sırasıyla 2015 ve 2016 model araçlar takip etti. 2000 yılı ve öncesine ait araçlar ise ilanların yüzde 13,9'unu oluşturdu.
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|P
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