İkinci el oto pazarında satışlar düşmeye devam ediyor

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el otomobil pazarındaki yavaşlamanın geçen ay da sürdüğünü bildirdi.

EKONOMİ 27.10.2022, 08:57
İkinci el oto pazarında satışlar düşmeye devam ediyor

Otomobil alım satımında fahiş fiyatların önüne geçilmesi için geçtiğimiz haftalarda yeni bir düzenlemeye gidilmiş ve 6 ay / 6 bin km şartı getirilmişti.

Bu kararla birlikte sıfır alınan araçlar, 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satılamayacak.

Düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı gerekirse uygulamayı 6 ay uzatabilecek.

Pazar sessizliğe büründü
Son dönemde ikinci el oto fiyatlarında az da olsa düşüşler yaşandı. Buna rağmen ikinci el otomobil piyasası sessizliğe büründü.

AA'nın haberine göre, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el otomobil pazarındaki yavaşlamanın geçen ay da sürdüğünü bildirdi.

MASFED'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ocak-eylül dönemi motorlu kara taşıtları istatistikleri, temmuz ve ağustos aylarından sonra eylülde de pazardaki daralmanın devam ettiğini gösterdi.

Geçen yılın eylül ayında 596 bin 392 olan devri yapılan otomobil sayısı, yüzde 20 daralmayla bu yılın aynı döneminde 476 bin 502'e geriledi.

"Pazar durma noktasına geldi"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın Erkoç, piyasanın durma noktasına geldiğini belirterek, "2021 yılının eylül ayından itibaren 9 ay boyunca büyüyen pazar, bu yılın temmuz ayından itibaren daralmasını sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Erkoç, bu durumun yüksek faiz, finansmana ulaşmada yaşanan zorluklar, enflasyon ve alım gücündeki değişim gibi nedenlerden kaynaklandığına dikkati çekerek, sektörü canlandırmak ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılamasını sağlamak için kalıcı çözüm bulunmasını talep etti.

"Eski araçlara talep artıyor"
Verilere göre, satılan ikinci el otomobillerden yüzde 25'inin 5 yaş ve üzeri, yüzde 60'ının ise 10 yaş ve üzeri araçlardan oluştuğu bilgisini veren Erkoç, "0-4 yaş araçların payının yüzde 15,48 olduğunu görüyoruz. Maliyetler nedeniyle vatandaşların eski, 10 yaş ve üzeri araçlara talebi artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ensonhaber

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