İkinci el araç satışlarındaki hareketlilik durdu

İkinci el araç satışlarında gerileme yaşanıyor. Bu gerilemenin ardından ikinci el araç fiyatlarında düşüş olacağı bekleniyor.

EKONOMİ 26.12.2021, 10:09 26.12.2021, 10:25
İkinci el araç satışlarındaki hareketlilik durdu

Dövizdeki düşüş sonrası fiyatların gerilemesi beklentisiyle ikinci el otomobil piyasasındaki hareketlilik durma noktasına geldi. Galericiler bu düşüşün ikinci el otomobil piyasasına yüzde 20 olumlu yönde yansıyacağını söylüyorlar.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından dövizde sert düşüş yaşandı. Bu düşüş öncelikle sıfır otomobil fiyatlarında yüzde 10 indirim olarak yansıdı. Sıfır otodaki bu indirimlerin ikinci el otomobil piyasasına yansıması bekleniyor. Galericiler, olumlu yansımayı önümüzde ki günlerde göreceklerini, tahmini düşüşün ise yüzde 20 olacağını söylüyorlar.

“Döviz düştüğünden bu yana araç satamadık”

İkinci el otomobil piyasanın durma noktasına geldiğini galerici Demirhan Akkaya, “Senenin son ayı genel olarak durgun geçer. Vatandaş da dövizde ki oynaklıktan dolayı araç alıp satmak konusunda soru işareti yaşıyor. Dövizde ki sert düşüş sıfır otomobillerde düşüşe neden oldu. Bu durum ikinci el piyasasına da olumlu yönde yansıyacaktır. Bu yansımanın ise yüzde 10 civarında yansımasını bekliyorum. Döviz düşmeden önce ayda 5 araç satıyorduk. Şimdi ise döviz düştüğünden bu yana araç satamadık” şeklinde konuştu.

“İkinci el otomobil piyasasına kademeli olarak indirim yansıyacaktır”

İkinci el piyasasının doğal olarak yavaşladığını vurgulayan galerici Halil Nişan, “Düşüşün sebebi ise dövizin bir anda düşmesinden kaynaklı yaşanıyor. Dövizde artış yaşanırken piyasa çok hareketliydi. Şu an ise ortada bir panik var. Bu durgunluk bir iki ay sürecek gibi görünüyor. Şu anda kimsenin araç almak gibi bir telaşı yok. İkinci el otomobil piyasasına kademeli olarak indirim yansıyacaktır. Bu oran ise yüzde 20 civarında olacaktır” ifadelerini kullandı.İHA

Yorumlar (0)
-2
az bulutlu
Namaz Vakti 26 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 18 42
2. Hekimoğlu Trabzon 18 37
3. Sivas Belediyespor 18 34
4. Çorum FK 18 34
5. Afjet Afyonspor 18 34
6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 18 33
7. Bodrumspor 18 31
8. Ankaraspor 18 30
9. Somaspor 18 29
10. Silahtaroğlu Vanspor FK 18 29
11. Serik Belediyespor 18 26
12. İnegölspor 18 24
13. Turgutluspor 19 22
14. Etimesgut Belediyespor 18 21
15. Diyarbekirspor 18 19
16. Sarıyer 18 15
17. Adıyaman FK 18 13
18. Ergene Velimeşespor 18 12
19. Kahramanmaraşspor 19 8
20. Niğde Anadolu FK 18 6
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 19 33
4. Hatayspor 19 32
5. Fenerbahçe 18 29
6. Adana Demirspor 18 29
7. Beşiktaş 18 28
8. Galatasaray 19 27
9. Alanyaspor 18 27
10. Sivasspor 18 26
11. Karagümrük 18 26
12. Gaziantep FK 18 25
13. Giresunspor 19 22
14. Antalyaspor 19 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 19 18
17. Rizespor 18 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 18 15
20. Göztepe 18 14
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Erzurumspor 18 36
3. Ankaragücü 17 33
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 17 26
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 17 26
10. Kocaelispor 18 24
11. Tuzlaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 17 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10