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İkinci el araç fiyatında düşüş için tarih verildi! 1-2 ay içinde...

Dolar kurundaki hareketlilik nedeniyle araç fiyatlarında astronomik artışlar yaşanırken, 2022’de neredeyse sabit kalan kura karşın ikinci el fiyatlarında müşterilerin beklediği düşüş gerçekleşmedi. Ocak ve şubat aylarında ikinci el satışları durma noktasına gelirken, sektör temsilcileri yazın yaklaşmasıyla durgunluğun sona ermesini beklediklerini ifade etti.

EKONOMİ 17.02.2022, 15:58
İkinci el araç fiyatında düşüş için tarih verildi! 1-2 ay içinde...

Dünya genelindeki çip (yarı iletken) arzı sıkıntısı ve sıfır otomobil üretiminde yavaşlama etkisiyle ikinci el fiyatları yükseldi. Türkiye’de kasım ve aralık aylarında dolar kurundaki olağanüstü fiyat hareketleri sonucunda araç fiyatlarında astronomik artışlar yaşandı. Ancak 2022’de dolar kuru gerilemesine karşın ikinci el fiyatlarında müşterilerin beklediği düşüşün gerçekleşmemesi satışları durma noktasına getirdi.

İkinci el araç sektörü temsilcileri dolar kurunun ani düştüğü 20 Aralık 2021’den itibaren ‘satışların bıçak gibi kesildiğini’ söyledi. Galericilerin en büyük endişesi, müşterilerin istediği fiyata inmeleri durumunda sattığı arabayı yerine koyamamak. Sektör temsilcileri bu nedenle müşterilerin beklentisini karşılamakta zorluk yaşadıklarını dile getiriyor.

PARA ALICININ CEBİNDE, OTOMOBİL SATICININ KAPISINDA KALDI
VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan galeri işletmecisi Erkan Kuşdemir, “Düşük kalemden en lüksüne kadar araba var ama piyasada yüksek olduğu için bizler de yüksek olarak aldık bu arabaları. Şimdi satılmayınca elimizde kaldı. Şimdi ben 150 bin liraya aldığım arabanın üzerine 160 bin lira yazmışım. Bunu kalkıp 140 bin liraya, 135 bin liraya veremem ki. Müşteri gelmiyor zaten, gelirse de o da 130-140 bin liraya almaya çalışıyor haklı olarak. Biz de zarar ettiğimiz için veremiyoruz. Müşterinin parası cebinde, bizim de arabamız kapının önünde bekliyor” dedi.

Galeri işletmecisi Seyhat Kaysal ise, “Dolar 17-18 liraydı. Her gün araba satıyorduk. Dolar 13 liraya düştü. Daha siftah yaptığımız yok. Ben bu arabayı dolar 17-18 liraydı 500 bin liraya aldım. Şimdi 400 (bin) liraya nasıl satayım? O zaman doların böyle düşeceğini bilseydim ben de bu arabayı almazdım, satmazdım, beklerdim” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ EL FİYATLARINDA TÜRKİYE AÇIK ARA ÖNDE
İkinci el araç stoku analiz ve pazar izleme yazılımı Indicata’nın 2021 yılına ait ikinci el online pazar raporuna göre, kullanılmış araç fiyatlarındaki ortalama yıllık artış yüzde 63. Türkiye’de ikinci el fiyatları diğer ülkelerin de üzerinde artmış durumda. Avrupa’nın en büyük internetten otomobil satış piyasası konumunda bulunan AutoScout24’ün verilerine göre, Avrupa Birliği genelinde ikinci el araç fiyatları geçen yıl yüzde 8 yükseldi. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ikinci el araç fiyatları, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,5 arttı. İngiltere otomobil derneği AA Cars’ın verilerine göre, ülkede geçen yıl ikinci el araç fiyatları yaklaşık yüzde 30 arttı. Indicata raporuna göre 2021’de Türkiye’de ikinci el fiyatlarının artması satışları da düşürdü. İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 2020’de 2 milyon 53 bin 55 adetlik satış yapılırken, 2021’de yüzde 19 düşüşle bu rakam 1 milyon 652 bin 710’da kaldı.

KREDİ FAİZİ İNDİRİMİ TALEBİ
Otokent Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Demir, 2022 yılında ikinci el satışlardaki durgunluğun sona ermesi için banka kredisi faizlerinin düşmesi gerektiği görüşünde. VOA Türkçe’ye değerlendirmede bulunan Demir, “Arabalar bundan iki ay önce çok zamlı satıldı. Esnaflarımız sevindi, zamlandı diye ‘üç kuruş para kazanacağız' dediler ama bu beş haftadır hiçbir esnafım iş yapamıyor. Krediler çıkmıyor. Krediye müracaat ediyorsun, (faiz oranları) yüzde 22-23'leri buluyor. Yüzde 14 diyor ama bankaya gittiğin zaman faizler 22-23'ü geçiyor. O yüzden şu anda 410 tane dükkanım her gün iki noterde 530 tane satış yapardı. Şimdi iki noterdeki satışlar 80'i geçmiyor” dedi.

“SIFIRDA FİYATI DÜŞERSE İKİNCİ ELDE DE FİYAT OTURUR”
Satışların tekrar hareketlenmesi için ikinci el fiyatlarının aşağıya çekilmesi gerektiğini söyleyen Demir bunun yolunun sıfır araç fiyatlarının da düşmesinden geçtiğini belirtti: “Bu fiyatları geri çekerlerse hareketlenir. Ne olur bir sefere mahsus, esnafımız çok zarar eder. Çünkü çok yüksek paralara aldılar. Şu anda bile 20-30 milyar aşağısına çektiler ama satış yok.

Çok fazla bir artış olduğu için geriye dönemiyoruz. Zaten şu anda esnaflarımın hepsi çekti fiyatları geriye. Ama sıfırlarda şu anda ‘geriye çekeyim’ yok. Aynı fiyatlarla devam ediyor. Eğer sıfır araçlarda bir fiyat artışı yapmadan, normal bir fiyat yaparlarsa bizim de esnaf olarak en fazla 2-3 ay bir sıkıntımız olur. Ondan sonra tahmin ediyorum işlerimiz açılır burada.” Demir, sıfır araçlarda devletin KDV ve ÖTV indirimleri yoluyla indirim sağlanmasını beklediklerini de belirtti.

“SIKINTI 1-2 AY İÇİNDE ÇÖZÜLECEK”
Ocak ve şubat aylarında ikinci el satışların dönemsel olarak durgun geçtiğini söyleyen Demir, gelecek aylarda yazın yaklaşmasıyla durgunluğun sona ermesini beklediklerini de sözlerine ekledi: “Her yaz hareketlenir. İnsanlar 'rent a car' kiralayacaklarına gelip arabasını alıyor, 3-4 ay biniyor, yaz dönüşünde getiriyor onu satıyor. Yani muhakkak hareketleniyor. Fiyatlar düşse de hareketleniyor yükselse de hareketleniyor. Tahmin ediyorum bizim bu sıkıntılarımız 1-2 ay içinde çözülecek hızlı bir şekilde.”

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