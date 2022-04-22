İkinci el araç alacaklara önemli uyarı!

İkinci el otomobil alacaklara otomotiv sektör temsilcilerinden çok önemli uyarı geldi. Türkiye’nin ikinci el araç satışında en hareketli kentlerinin başında gelen Antalya’da son dönemde satış sonrası yaşanan sıkıntılarla ilgili olarak vatandaşlara uyarılarda bulunan otomotiv sektörü temsilcisi İbrahim Kocademir, alım-satım işlemlerinin kayıt dışı firmalardan yapılmaması gerektiğini söyledi.

Son dönemlerde artan fiyatlardan dolayı çok sayıda dolandırılma vakasının yaşandığını ifade eden Kocademir, “İnternet üzerinden yetkisiz satış yapan kişiler ve kayıt dışı alım satan yapan kişilere mutlaka dikkat etmek gerekiyor” dedi.

"SAHTE EKSPERTİZ RAPORUNA DİKKAT"

Araç fiyatlarının yükseldiği dönemde satışlarda birçok dolandırıcılık yöntemi olduğunu kaydeden Kocademir, “İnternetten uygun fiyatlı bir araç göstererek ya da piyasa fiyatının çok altında bir aracı satışa çıkararak olmayan bir araç üzerinden kaparo alanlar da var, sahte ekspertiz raporu ile çok büyük kazalar yapmış araçları kazasız diye satanlar da var. Vatandaşlarımıza çok dikkatli olmalarını ve satış yapan firmadan mutlaka kayıtlı olduğuna dair yetki belgelerini istemeli” diye konuştu.

"FIRSATÇILARA ŞANS TANIMAYIN"

Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan ya da yetki belgesi olmayan ikinci el galerilerden uzak durulması gerektiğini ifade eden otomotivci İbrahim Kocademir, “Araç almak isteyen vatandaşlarımız mutlaka alacakları arabalarda TSE belgesi olan bir firmadan ekspertiz raporu almalılar. Ayrıca vatandaşlarımız yetkisiz ve belgesi olmayan birinden alacakları bir aracı mutlaka görmeliler. Böyle bir araca görmeden kesinlikle kaparo ödememeliler. Kayıt dışı bir yerden alınacak bir aracın kesinlikle garantisi olmayacaktır. Bu yüzden güvenilir ve kayıtlı bir satıcı ile görüşmeliler. Şu anda ikinci el araç piyasasındaki hareketlilikten dolayı ortaya çıkan fırsatçılara şans tanınmamalıdır” şeklinde konuştu. (İHA)