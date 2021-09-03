İkinci El Arabalarda Hangi Modeller Tercih Ediliyor? Türkiye'de En Fazla Tutulan Modeller

İşte Türkiye'de en çok satan ikinci el araba modelleri - Page 1

Araç fiyatlarındaki artış sebebiyle araç kullanıcıları uzun süredir ikinci el araba tercih ediyor. Koronavirüsün de gelmesiyle zirve yapan fiyatlar henüz normale dönmüş değil. Hal böyle olunca durum ikinci el araç piyasasına da yansıyor. İşte Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar.

İşte Türkiye'de en çok satan ikinci el araba modelleri - Page 2

2018 Renault Megane 1.5 DCI Touch Sedan Dizel Otomatik.

Türkiye'de en çok satan araçlar arasında kendini gösteriyor. 190.000 TL ve 230.000 TL arasında fiyatlarda karşımıza çıkan araç ikinci el piyasasında tercih ediliyor. Maksimum hızda 190km yapabilen araç konforlu bir sürüş deneyimi de sağlıyor.

İkinci olarak Türkiye'de en çok satılan araçlarda karşımıza Fiat Egea 1.3 Multijet Comfortline Sedan Dizel Manuel modeli çıkıyor. 190.000 TL fiyat skalasında ikinci elde satışa sunulan araç ikinci el araba kullananların tercihleri arasında yer alıyor. Maksimum hızda 180km yapabilen araç 95hp beygir gücüne sahip.

İşte Türkiye'de en çok satan ikinci el araba modelleri - Page 42017 Renault Symbol 1.5 DCI Joy Sedan Dizel Manuel

İkinci el pazarında en çok tercih edilen araçlardan biri de Renault. Diğerlerine göre daha uygun fiyatlarla bulunabilen araç 120.000 TL skalasında karşımıza çıkıyor. 90 hp beygir gücüne sahip araç rahat ve sorunsuz bir sürüş deneyimi sunuyor.



İşte Türkiye'de en çok satan ikinci el araba modelleri - Page 5

Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT Comfortline Sedan Dizel Otomatik



Volkswagen bu modeliyle ikinci el araç tercih edenlerin ilgi odakları arasında. İkinci el piyasasında elini biraz daha cüzdanına götürmeye niyeti olanlar bu aracı tercih ediyor. Gelişmiş özelliklere sahip araç şu anda 280.000 TL skalasında bulunabiliyor.



kaynak:teknolojioku