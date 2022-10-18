İki sigara grubuna daha zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Ekonomide yaşanan kötü gidişat halka direkt olarak yansımaya devam ediyor. Alkol ve sigara fiyatlarına gelen vergi artışları, fiyatlarında sürekli olarak yukarı çıkmasına neden oluyor. Bir süredir, sosyal medyada sigara fiyatlarına zam geleceği konuşuluyordu. Bu sene 5 kere zam yapılan sigara fiyatları için yeni bir zam daha açıklandı. Üç büyük sigara üreticisi; British American Tobacco (BAT), Philip Morbis ve Japan Tobacco International (JTI) güncel sigara fiyat listelerini yayınlandı. 16 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan listeye göre sigara fiyatlarına 2 TL zam gelmiş oldu.

SİGARAYA 6 KEZ ZAM YAPILDI

Üç büyük sigara üreticisi olan BAT, Philip Morbis ve JTI, Temmuz ayında ortak bir kararla sigara fiyatlarına zam yapmıştı. 16 Ekim 2022 günü açıklanan yeni zam kararıyla beraber, 2022 senesi içerisinde sigara fiyatlarına 6.kez zam yapılmış oldu.

PAKET FİYATLARI EL YAKIYOR

Son sigara zammının ardından JTI grubunda en düşük sigara fiyatı 27.5 TL'den 29.5 TL'ye yükselirken, en yüksek sigara fiyatı 48 TL oldu.

60 KURUŞ İÇİN 2 LİRA ZAM YAPILDI

Sigaraya 2 lira daha zam geldi. Böylece yılbaşında ve mayıs sonunda ÖTV artışları nedeniyle yapılan 10 liralık artış 12 liraya çıktı. Vergi sistemi nedeniyle sigara şirketleri maliyetlerindeki 1 kuruşluk artışı yansıtmak için 6.8 lira zam yapmak zorunda. Şimdiye kadar yapılan 12 liralık zammın yaklaşık 9 lira 75 kuruşu vergiye gitti.

Son yapılan 2 liralık fiyat artışı eğer vergi sistemi nispi ağırlıklı olmasaydı sadece 60 kuruşluk maliyet artışının yansıtılması şeklinde olacaktı. Enflasyon nedeniyle artan maliyetleri karşılamak için sigara fiyatı 2 lira artarken enflasyon hesaplamasında yeri fazla olduğu için bu gelişme enflasyonu da yukarı çekiyor. Birbirini olumsuz anlamda besleyen bir süreç ortaya çıkıyor.

Şehrivan Gazetesi