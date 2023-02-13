İhtiyacı olmayan EYT'liler 1 yıl başvuru yapmasın!

Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas dikkat çeken bir öneride bulundu. Barlas, "Böyle bir dönemde ihtiyacı olmayan EYT'li bir yıl boyunca başvuru yapmasın. " dedi.

EKONOMİ 13.02.2023, 17:01 13.02.2023, 17:37
İhtiyacı olmayan EYT'liler 1 yıl başvuru yapmasın!

6 Şubat Pazartesi sabahı saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te büyük yıkıma yol açtı. 

Depremin ardından EYT gündeminin ne olacağı merak edilirken "Bir yıl içerisinde 10 ilimizi ayağa kaldıracağına söz veren iktidar, EYT'lileri de mağdur etmeyecek." diyen Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas dikkat çeken bir öneride bulundu. 

Barlas, "Bu maaşa ihtiyacı olmayan mutlaka binlerce insan vardır. EYT düzenlemesi beklenildiği şekliyle yürürlüğe girerse benim EYT mağdurlarına bir teklifim olacak. Eğer bu maaşa şu an için ihtiyacınız yoksa, bir yıl boyunca emeklilik başvurusu yapmayın." teklifi yaptı. 

İşte Barlas'ın yazısının ilgili bölümü:

İHTİYACI OLMAYAN EYT'Lİ BİR YIL BOYUNCA BAŞVURU YAPMASIN
Depremin ilk saatlerinden itibaren sosyal medyada "Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ne olacak tartışması" yapılmasını şaşkınlıkla izliyorum. İnsanlar göçük altından çıkarılmaya çalışılırken böyle bir tartışma başlatılması çok yanlış.

EYT düzenlemesinin akıbetine gelince. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, EYT düzenlemesinin 21 Şubat'ta meclis gündemine geleceğini söyledi. Anlaşılan Hükümet, EYT düzenlemesinden geri adım atmayacak. Bir yıl içerisinde 10 ilimizi ayağa kaldıracağına söz veren iktidar, EYT'lileri de mağdur etmeyecek. EYT'li vatandaşların bir çoğunun bu maaşa ihtiyacı olduğu biliyorum. Hatta içlerinde binlerce deprem mağduru da vardır. Onlara hiçbir sözüm yok. 24 yıldır bugünü bekliyorlar ve hepsinin de hakkı. Ancak bu maaşa ihtiyacı olmayan mutlaka binlerce insan vardır. Onların böyle bir dönemde bu maaşı almayı içine sindiremediklerini sosyal medyadan okuyorum.

EYT düzenlemesi beklenildiği şekliyle yürürlüğe girerse benim EYT mağdurlarına bir teklifim olacak. Eğer bu maaşa şu an için ihtiyacınız yoksa, bir yıl boyunca emeklilik başvurusu yapmayın. Bu fedakarlığınızı da sosyal medyadan paylaşın. Diğer insanlara da örnek olsun. Böyle bir dönemde ülkeniz için, yeniden sıcak yuvalarına kavuşmak isteyen depremzedeler için önemli bir fedakarlık yapmış olacaksınız.

Bu kampanyayı başlatmak ise, yılardır bu düzenlemenin çıkması için büyük mücadele veren EYT mağdurları derneklerine yakışır diye düşünüyorum. Mücadelenizi, ülkeniz için bu anlamlı teklif ile taçlandırın.

Süperhaber

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