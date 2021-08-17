Herkese 800-900 TL Devletten yardım! Bireysel başvuru yapmak gerekiyor.

Herkese 800-900 TL devlet yardımı! Bireysel başvuru yapmak gerekiyor! Şartlar netleşti, herkes alabilir!

İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara kaymakamlıklar bünyesinde devlet yardımı ödemesi yapılıyor. Yardıma muhtaç olduğu tespit edilen vatandaşlara sonra yapılan ödemeler aylık 800-900 TL olarak veriliyor. Peki Kaymakamlık Sosyal yardımı başvuru şartları nelerdir? Kaymakamlık yardımı başvurusu nasıl ve nereye yapılır?

Özellikle salgın döneminde ekonomik sıkıntı çeken vatandaşların imdadına devlet destekleri yetişiyor. Kaymakamlıklar bünyesinde de yardıma ihtiyacı olan çok sayıda vatandaşa destek ödemesi yapılıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yardıma muhtaç olduğu tespit edilen vatandaşlar her ay 800-900 TL arasında devlet desteği alabiliyor. Kaymakamlık yardımları olarak bilinen bu destek ödemelerine özellikle koronavirüs salgını sürecinde talep patlaması yaşandı. Peki Kaymakamlık desteği başvuru şartları neler? Kaymakamlık desteği nasıl alınır, nereye başvuru yapmak gerekir?

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KAYMAKAMLIKTAN HANGİ SOSYAL YARDIMLAR YAPILIYOR

Özellikle koronavirüs salgını sürecinde ihtiyaç sahibi olan vatandaşların ekonomik anlamda rahat bir nefes alabilmesi için devlet tarafından bir takım sosyal yardımlar yapılıyor. Kaymakamlık yardımı olarak da bilinen bu yardımlar şöyle;

Erzak yardımı: İhtiyaç sahibi ailelerin tespit edilmesi sonrasında kaymakamlıklar tarafından her ay yiyecek ve içecek yardımı yapılır.

Nakit Para Yardımı: Belirli şartları karşılayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara kaymakamlıklar tarafından her ay düzenli nakit para yardımı yapılır.

Çocuk Yardımı: Dar gelirli ailelerin okul öncesi çocuklarına giyinme, bez, mama yardımı yapılır.

Okul evveli dönemdeki çocukların; mama, bez, giyinme vb. gereksinimlerinin karşılanmasıdır.

Kira Yardımı: Vatandaşların kiralarını ödeyecek kadar ekonomik durumları yoksa, ailelerin kira giderleri kaymakamlıklar tarafından karşılanır.

Eğitim yardımı: Dar gelirli ailelerin okul çağındaki çocuklarına kırtasiye ve eğitim giderleri kapsamında destek verilir.

Yakacak ve Giyecek Yardımı: Ekonomik anlamda zor şartlarda yaşayan ailelerin giyecek ve yakacak giderleri kaymakamlıklar tarafından karşılanır.

Engelli yardımı: Kaymakamlıklar, engelli vatandaşların ihtiyaçlarını da karşılar.

Proje Destek Yardımları: Çalışmayan ve iş arayan 18-60 yaş arası vatandaşlarla bu süreçte destek sağlanır.

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Yaşlılık Yardımı: Herhangi bir geliri olmayan ve emekliliği bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara verilen destektir.

Sağlık Yardımı: Sağlık sorunu yaşayan ve cihaza bağlı olan vatandaşlara da kaymakamlıklar sosyal destek ödemesi vermektedir.

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KİMLER KAYMAKAMLIK YARDIMI ALABİLİR?

Kaymakamlık yardımı almak için bir takım koşullara uygun olmak gerekir. Yaşlılar, dul ve yetimler, dar gelirli olanlar, geçim sorunu yaşayanlar, sağlık sorunu olanlar gibi hayatını idame ettirmekte zorlanan kişiler kaymakamlık sosyal destek ödemeleri için başvuru yapabilir.

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KAYMAKAMLIK YARDIMI BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR

Yukarıda saydığımız kaymakamlık sosyal yardımları için vatandaşların başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında vatandaşlardan talep ettikleri yardıma göre evrak ve belge istenmektedir. Örneğin yardım almak isteyen engelli vatandaşların engelli raporunu müracaat sırasında teslim etmeleri gerekir. Başvuru işlemleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılırken verilmesi gereken evraklar hakkında da vakıflardan bilgi almak mümkündür.

Kaynak:ilan365