Her çiftçiye sıfır faizli 100 koyun!

Van Valisi Ozan Balcı, Türkiye'nin toplam merasının yüzde 10'una sahip olan Van'da koyunculuğu geliştireceklerini, 1 yılda 1 milyon, 5 yılda 5 milyon koyun sayısına ulaşılacağını söyledi. Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesinin çiftçiye çok uygun imkanlarda koyun verdiğini belirten Vali Balcı, meraların yaylaların koyunla dolacağını ifade etti.

Vali Balcı, "Van'da yaklaşık 3 milyon koyunumuz var. Türkiye meralarının yüzde 10'u burada. Bir yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli sıfır faizli, her kişiye 100 koyun olmak kaydıyla 1 yılda 10 bin aileye 1 milyon koyun vereceğiz.

Hedefimiz 5 yılda, 5 milyon 10 yılda 10 milyon koyuna ulaşmak. İlimiz Küçükbaş hayvan varlığı açısından Türkiye'nin önemli illerinden birisi. Koyunculukla ilgili büyük çaba gösteriyoruz. Proje kapsamında Büyükşehir Belediyemiz de veterinerlik hizmeti verecek. Beraberinde TARSİM Hayvan Sigortası'yla birlikte erken dişi kuzu kesiminin engellenmesi ve erkek kuzu kesiminin garanti altına alınması gibi komple entegre bir proje olacak. Çiftçiye, üreticiye, üretime dost bir Vali olarak bu proje Van'ımızın ekonomisine, tarımına, çiftçisine büyük destek sunacağız" dedi.

Van'da meyve yetiştirilebilecek tüm alanların meyveyle donatılacağını ifade eden Vali Ozan Balcı, kaba yem bitkisi ve sertifikalı buğday-arpa üretimine de tam destek sunulacağını da ifade etti. Vali Balcı, Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde ceviz yetiştiriciliği ve arıcılık içinde özel destek verileceğini belirtti. Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesi, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası işbirliğinde hayata geçirildi.

Proje kapsamında çiftçiler müracaatlarını İl ve İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerine yaparken, Ziraat Bankası ise faizsiz kredi kullandırıyor. Projeden yararlanan her üretici 200 bin TL'ye kadar faizsiz kredi kullanabiliyor ve bu kredi için öz kaynak da aranmıyor. Köyünde ikamet şartı bulunan üreticilere verilen 200 bin TL faizsiz kredi 1 yıl ödemesiz olmak üzere toplam 5 yılda geri ödenecek.

Basın Bülteni