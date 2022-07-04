Haziran ayının zam şampiyonu doğal gaz!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, şehir gazı ve doğal gazdaki fiyat artışını yüzde 21,88 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 19,49 ile çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri, yüzde 15,22 ile taze süt izledi.

Haziranda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 15,01 ile elektrik, yüzde 13,8 ile demir yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı, yüzde 13,13 ile meyve ve sebze suları, yüzde 12,46 ile tereyağı, yüzde 12,41 peynir ve yüzde 10,8 ile kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 24,85 ile sebzede oldu. Bunu yüzde 4,18 ile yumurta ve ilgili ürünler, yüzde 3,02 ile taze meyveler, yüzde 2,85 ile kümes hayvanları eti, yüzde 1,61 ile çocuk giyim takip etti.

Haziranda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Şehir gazı ve doğalgaz yüzde 24,80

Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları yüzde 21,88

Çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri yüzde 19,49

Taze süt yüzde 15,22

Elektrik yüzde 15,01

Demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yüzde 13,80

Meyve ve sebze suları yüzde 13,13

Tereyağı yüzde 12,46

Peynir yüzde 12,41

Karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yüzde 10,80

Haziranda fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Konserve edilmiş veya işlenmiş balık ve deniz ürünleri yüzde 0,58

Buzdolabı, dondurucu, donduruculu buzdolabı yüzde 0,09

Kadın ayakkabısı yüzde 0,08

Kadın giyim yüzde -0,15

Küçük elektrik aksesuarları yüzde -0,21

Çocuk giyim yüzde -1,61



Kümes hayvanları eti yüzde -2,85

Taze meyveler yüzde -3,02

Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler yüzde -4,18

Sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) yüzde -24,85

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