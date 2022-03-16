Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Dünyanın en ucuz Doğalgazı Türkiye'de

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fransa'da ünlü yatırımcılarla bir araya geldi.

Burada kameralar karşısına geçen Bakan Nebati, Türkiye ekonomisi hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Enflasyon konusuna değinen Bakan Nebati, enflasyonun 2023 Haziran'da tek haneye düşürüleceğini söyledi.

DÜNYANIN EN UCUZ DOĞALGAZI TÜRKİYE'DE

Enerji fiyatlarına da değinen Nureddin Nebati, "Mücadele etmeyi severiz. Enflasyonla da yaz aylarından itibaren, dünyadaki gerginlikler devam etmeyecek. Yıl sonundan itibaren normalleşmeyi hep beraber göreceğiz. Gerekenleri yapıyoruz. Az önce gelirken akaryakıt istasyonlardaki fiyatları gördüm. Türkiye, geçen yıl, tamamını karşıladı neredeyse. Bu yıl normalleştirdik. Ama doğalgazda, dünyanın en ucuz doğalgazını ev hanelerine ulaştırıyoruz. Bu kadar büyük şoklara rağmen, vatandaşımızın evinde ısınmasını sağlayacak tedbirler aldık. Fiyatları hissettirmedik." şeklinde konuştu.

Ensonhaber