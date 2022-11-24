Hazine'nin 2022 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 olarak belirledi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılına ait yeniden değerleme oranını yüzde 122,93 olarak belirledi.

EKONOMİ 24.11.2022, 10:24
Hazine'nin 2022 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 olarak belirledi

Vergi, ceza, harç, tarife ve benzeri kalemlere ilişkin maktu tutarlardaki yıllık artışlarda referans olarak kullanılacak yeniden değerleme oranı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan vergi usul kanunu tebliğinde yayımlandı.

Yeniden değerleme oranı yüzde 122,93
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerine göre üretici fiyatları yıllıklandırılmış bazda yüzde 122,9 oranında artış kaydetmişti. 2021'de yüzde 36,20 olan yeniden değerleme oranı, 2022 için yüzde 122,93 olarak belirledi.

Yılbaşından itibaren ehliyet ve pasaport harcı ile trafik cezaları bu oranda artacak.

Pasaport ve ehliyet harçları ne kadar olacak
6 aylık pasaport harcı 309 lira 17 kuruştan 689 lira 24 kuruşa çıkacak.
3 yıl ve üstünde süreli pasaport harcı bin 48 liradan 2 bin 337 lira 95 kuruşa yükselecek.

A sınıfı ehliyet harcı, 370 liradan 825 lira 87 kuruşa, B sınıfı ehliyet harcı ise bin 116 lira 90 kuruştan 2 bin 489 lira 77 kuruşa yükselecek.

2023'te özel iletişim vergisinde de yüzde 122,93 oranında artış olacak.

Yurt dışından getirilen telefonlar için kayıt harcı ve ilk abonelikte alınan ücret de bu oranda artacak.

Trafik cezaları ne kadar olacak
Yeni yılda trafik cezaları da bu oranda artacak. Emniyet kemeri takmamanın cezası, 196 liradan 437 liraya yükselecek.

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası, 427 liradan 952 liraya çıkacak.

Trafikte hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30 arasında aşan sürücülere 952 lira, yüzde 30 ile yüzde 50 arasında aşanlara bin 980 lira ve yüzde 50 aşanlara 4 bin 64 Lira ceza kesilecek.

Alkollü araç kullanmanın cezası da 4 bin 64 lira ile 8 bin 190 lira arasında değişecek.

Yeniden derleme oranında Cumhurbaşkanının yetkisi
Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyordu.

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ise Cumhurbaşkanının artırma yetkisi yüzde 50 olmakla birlikte, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde. Cezalarda ise ilan edilen yeniden değerleme oranları değiştirilemiyor.

Ensonhaber

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