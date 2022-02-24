Hazine Bakanlığı'ndan Türk Lirası açıklaması!
Hazine ve Maliye Bakanlığı yapmış olduğu son dakika açıklamasında Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaşa karşı tüm gereken tedbirlerin alınacağını duyurarak "TL'ye güvenin, riskli pozisyonlardan kaçının" uyarısında bulundu.
azine ve Maliye Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi kapsamındaki gelişmelerin yakından izlendiğini bildirerek, "Uluslararası alanda yaşanan bu gelişmelerin olası ekonomik ve finansal etkileri; tarım, turizm, dış ticaret, enerji ve müteahhitlik dahil her boyutuyla, Bakanlığımızca ve ilgili Bakanlıklarla istişare içinde takip edilmektedir." açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Rusya Federasyonu'nun Ukrayna’ya karşı başlattığı askeri operasyon hakkında yazılı açıklama yapıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama;
GEREKEN TÜM TEDBİRLER ALINACAKTIR
"Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’ya askeri müdahalesi kapsamındaki gelişmeler yakından izlenmektedir. Uluslararası alanda yaşanan bu gelişmelerin olası ekonomik ve finansal etkileri; tarım, turizm, dış ticaret, enerji ve müteahhitlik dahil her boyutuyla, Bakanlığımızca ve ilgili Bakanlıklarla istişare içinde takip edilmektedir. Şimdiye kadar olduğu gibi bu süreçte de gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır.
ZORLUKLARA KARŞI DAHA DA GÜÇLENDİK
Türkiye ekonomisi sağlam temelleriyle geçtiğimiz dönemde birçok iç ve dış şoku bertaraf etmiştir. Üretimi, ihracatı, yatırımları ve istihdamı önceleyen; dengeli ve istikrarlı büyümeyi odağına alan Türkiye Ekonomi Modeli ile attığımız adımlar sayesinde ülkemizin zorluklara karşı dayanıklılığını daha da güçlendirdik.
TÜRK LİRASINA GÜVENİN RİSKLİ POZİSYONLARDAN KAÇININ
Bilindiği üzere yakın zamanda manipülatif söylemlere itimat ederek oldukça riskli pozisyonlar alan vatandaşlarımız önemli mali kayıplarla karşı karşıya kalmıştır. Son iki ayda Türk Lirasını güçlendirmek için önemli politikalar uygulamaya konulmuş ve bu konuda başarılı olunmuştur. Bu çerçevede, uluslararası finansal piyasalarda bu gerginliğin neden olduğu oynaklıklara karşı vatandaşlarımızın Türk Lirası ve Türk Lirası cinsi varlıklara olan güveninin devam etmesinin ve riskli pozisyonlar almaktan kaçınmalarının her açıdan önemli olduğu değerlendirilmektedir."
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