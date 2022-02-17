Hayvan yemi ve gübreye indirim yapıldı!
Çiftçileri sevindirecek haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Gübreye yüzde 30 hayvan yemine ise yüzde 12 indirim yapıldı.
Çiftçilerin kolayca gübre alıp, tarlasına atmasının sağlanması için gübrenin fiyatlarına yüzde 30 indirim uygulandı.
Gübre fiyatlarının ardından hayvan yemine de yüzde 12 indirim yapıldı.
ÇİFTÇİLERE MÜJDE
Müjdeyi çiftçilere Cumhurbaşkanı Erdoğan, duyurdu.
Erdoğan, "Bilindiği gibi tarım kredi kooperatiflerinin satış merkezlerinde çay gübrelerinin fiyatlarında yüzde 30'a varan indirimler yaptık. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın girdi maliyetini düşürmek amacıyla karma hayvan yemi yüzde 12 indirimle satılmaya başlanacaktır." ifadelerini kullandı.
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