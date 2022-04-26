Hayat pahalılığı satın alma alışkanlığını da değiştirdi: Artık kalite değil ucuzluk önemli

EKONOMİ 26.04.2022, 14:52
Hayat pahalılığı satın alma alışkanlığını da değiştirdi: Artık kalite değil ucuzluk önemli

Ipsos'un Türkiye'yi Anlama Kılavuzu Araştırması sonuçlarına göre, ekonomik gidişat sebebiyle tüketicinin satın alma alışkanlığı da tamamen değişti. Satın alma ölçütünde kalite önem kaybederken fiyat hassasiyeti ise gittikçe artıyor.

Vatandaşların gitgide belini büken hayat pahalılığı, satın alma alışkanlıklarını da epey etkiledi. Ipsos tarafından gerçekleştirilen Türkiye'yi Anlama Kılavuzu Araştırması kapsamında incelenen tüketicilerin satın alma eğilimleri, markalar ve prestijli ürünlere ve indirim marketlerine yaklaşımı, tercih sebepleri, tutum ve davranışlar​​ı derlendi. Ortaya çıkan tablo, vatandaşların ekonomik kaygılarının gitgide arttığını ve satın aldıkları üründe kaliteden çok fiyata dikkat ettiklerini gösteriyor.

İNDİRİM MARKETLERİ YAYGINLAŞTI: EVE YAKIN, PROMOSYON FAZLA VE UYGUN FİYATLI

İndirim marketlerin yaygınlaşması ile kişilerin bu marketleri evlerine yakın olduğu için tercih etme yüzde 65 ile ilk sırada belirtiliyor. Diğer öne çıkan nedenler ise bu marketlerde fiyatların ucuz, promosyonların fazla olması. Her üç neden de 2020 yılına göre daha yüksek oranda belirtiliyor. Bu marketlerin kendi markalarını beğendiği için bu satış noktalarını tercih edenlerin oranı ise yüzde 34 oldu.

MARKET MARKALI ÜRÜNLERİ TERCİH ETME ORANI ARTIYOR

Türkiye’yi Anlama Kılavuzu verilerine göre tüketicilerin yüzde 36’sı market markalı ürünleri tercih ediyor. Ve 2018 yılına göre market markalarını tercih edenlerin oranı 3 puan artıyor. Bununla beraber her 10 kişiden 4’ü; kullandıkları bu markaları almak için özellikle o markete gidiyor.

PAHALI MARKALARI SATIN ALMA EĞİLİMİ AZALIYOR

Ipsos’un derlediği araştırma verilerine göre; 2018 yılına kadar biraz pahalı da olsa istediğim markayı alırım diyenlerin oranı %50 seviyesindeyken bugüne gelindiğinde bu oran %39’a kadar gerilemiş durumda. Pahalı markalardan uzaklaşan tüketicilerin ucuz ürünlere kaymaya başladığı görülüyor. 2018-2020 yılında ucuz ürün tercihi yüzde 26 seviyesindeyken 2022 yılında yüzde 31 olduğu görülüyor.

TÜKETİCİ PRESTİJLİ ÜRÜNLERDEN UZAKLAŞIYOR

Tüketicilerin ucuz ürünleri tercih etmesi ile birlikte prestijli ürün tercihi de azalıyor. 2020 yılına kadar her 10 kişiden 4’ü prestijli ürün tercih edeceğini belirtirken 2020 yılından beri bu ürünleri tercih edenlerin oranı azalıyor. Bugüne gelindiğinde 2018 yılına göre prestijli türün tercihi edenlerin oranı yaklaşık 10 puan azalıyor ve yüzde 28 seviyesine geriliyor.

'FİYAT HASSASİYETİ ARTTI'

Ipsos’un Türkiye CEO’su Sidar Gedik ise verilerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Enflasyon nedeni ile vatandaşların önemli bir kısmı gelirlerinin ve satın alma güçlerinin azaldığını belirtiyorlar. Genel olarak önümüzdeki birkaç ay içinde bu alanda bir düzelme beklenmiyor olması da alışveriş davranışlarına doğrudan yansıyor. Temel gözlemimiz fiyat hassasiyeti artmış olması. Tüketiciler her zamanki tercihlerinden ziyade ucuz ürünlere kaymaya başladılar.

Dolayısıyla prestijden, marka değerinden önce ürünün performansının ve fiyat-performans dengesinin daha fazla gözetilmesi ekonomik bir tedbir davranışı olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda son dönemde indirim marketlerine ve market markalı ürünlere yönelimde artış var.”

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