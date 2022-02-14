Hangi ürünlerde KDV indirimi olacak? 14 Şubat Pazartesi

Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1'e indirilmesinin ardından ürün fiyatlarında bugünden itibaren indirim bekleniyor. Ayrıca karara uyulup uyulmadığının denetlenmesi için Enflasyonla Mücadele Tim'leri ve Ticaret Bakanlığı ekipleri sahaya inecek. İşte KDV indiriminin detayları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz cumartesi günü Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Programı'na Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılarak açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KDV Sistemini Sadeleştirme Programı kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranın yüzde 1'e indirileceği açıklamış ve söz konusu kararın uygulanmasına ilişkin Resmi Gazete kararını imzaladığını açıklamıştı.

KDV İNDİRİMİ OLACAK ÜRÜNLER BELLİ OLDU

Söz konusu kararın, 13 Şubat 2022 Pazar gününün Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 1'e indirilmiş oldu.

Karara göre düzenlemeyle birlikte Özel Tüketim Vergisi'ne tabi tutulan şu ürünlerde KDV indirimi yüzde 1 olarak uygulanacak:

"Meyve suları, kola, havyar gibi ürünler hariç olmak üzere KDV indirimleri; pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin, yumurta, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, meyveler, konserveler, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta, kek, baklava, yufka, makama, şehriye, tahıl gevreği, fındık, ceviz, Antep fıstığı, badem gibi kuruyemiş ürünleri, baharatlar ve bebek mamaları."

ENFLASYONUN DÜŞMESİ VE VATANDAŞIN ALIM GÜCÜ İÇİN ADIM ATILDI

Düzenlemeyle birlikte geçen aya göre yüzde Ocak ayında geçtiğimiz aya göre 11,10 artış göstererek yıllık bazda 48,69 olan enflasyonun düşürülmesi ve vatandaşların alım gücünün artırılması amaçlandı.

ENFLASYONLA MÜCADELE TİMİ SAHAYA İNECEK

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin duyurduğu vergi denetmenleri ve müfettişlerinden oluşan Enflasyonla Mücadele Timi'nin bugün sahaya inerek ürün fiyatlarında denetim yapması bekleniyor.

BAKAN MUŞ DUYURDU: VATANDAŞI MAĞDUR EDENLERE YAPTIRIM UYGULANACAK

Ayrıca Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle aldıklarını dile getirerek," 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız. Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın." açıklamasında bulunmuştu.

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı ekipleri de bugün denetimlerini sıklaştıracak.

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