Hangi bankalar kredi veriyor? Düşük faizle kredi veren bankalar..

2021 hangi banka ne kadar kredi veriyor? Kredi veren bankalar? Düşük faizle kredi veren bankalar! 5000 bin 10000 bin kredi veren bankalar? İhtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? Hangi bankalar düşük faizle kredi imkanı sağlıyor?

Kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Koronavirüs sebebiyle bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri için faiz oranlarında da güncellemeye gitti. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıflabank kredi faiz oranları yükseldi.

İşte bankaların kredi faiz oranları...

VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

Taşıt kredisi: %1.50'den

Bayram Kredisi Kampanyası: %1.55'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37’den başlamaktadır.

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

Tüketici kredisi: %1.55'den

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.61

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.63

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

İhtiyaç Kredisi, bankaların tüketici kredisi ve bireysel kredi kullandırımı kapsamında, evlilik, eşya alımı, küçük gereksinimler, tatil gibi ihtiyaçlar söz konusu olduğunda sağladıkları kredi seçenekleridir. İhtiyaç kredileri çoğunlukla bir kaç 1000 liraya kadar sunulur ve oldukça az masraf ve evrak gerektirir. İhtiyaç Kredisi bankaların önemli gelir kalemlerindendir. Bankalar; rekabet, müşteri memnuniyeti ve başvuru süreçlerini hızlandırmak üzere cepten kredi ve kefilsiz kredi uygulamaları da geliştirip sunmaktadır.

Bankalar İhtiyaç Kredisi Verirken Nelere Dikkat Ediyor?

Kredi hesaplaması yaptınız, size en uygun ihtiyaç Kredisi seçeneğini tespit ettiniz ve Enuygun üzerinden ilgili bankaya bu isteğinizi ilettiniz. Banka, kredi isteğinde bulunan kişilerin bu isteğini onaylamak için, belirli bir risk değerlendirmesi yapmak zorundadır. Bu değerlendirme sonucu her banka için farklılık göstermekle birlikte, kriterler genellikle aynıdır. Banka, ihtiyaç kredisi vermeden önce sizinle ilgili şu noktaları inceler:

Mevcut açık kredi hesaplarınız ve geçen 5 yıl içindeki kredi hesaplarınızın yani kredi kartları, bireysel krediler vb durumu.

Daha önce kullandığınız ya da açık konumdaki kredi hesaplarınızdaki ödeme performansınız (gecikmeler, aksamalar vb)

Kefil olmuş olduğunuz hesaplar.

Kefil olarak gösterdiğiniz kişinin kredi riski ve ödeme performansı

Geliriniz, gideriniz

Geçmiş dönem ödenmiş ve ödenmemiş borçlarınız

Bankadaki mevduatlarınız ve süreleri

Bankalar, risk ölçümlerini yaparken eğer ilgili bankanın müşterisiyseniz banka kendi veritabanında sizin daha önce yapmış olduğunuz ödemelerin performansına bakar, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası negatif kayıtlar veritabanında sorgulama yapabilir, sizin beyanınıza dayalı başvuru skoru üretebilir.

Bunların dışında bankalar ortaklıkları ya da üyeliklerinin bulunduğu Kredi Kayıt Bürosu'nun (KKB) kendilerine sağladığı ortak bir veritabanından sizinle ilgili bireysel kredi hesap bilgilerini ve kredibilitenin ölçümüne esas oluşturacak aşağıdaki gibi detay bilgileri edinebilir:

Ödemelerinde gecikme yok

Gecikmeli ödemeleri söz konusu

1/2/3/4/5/6 aydır ödeme yapmıyor

Hesap, İdari Takibe alınmıştır

Hesap, Kanuni Takibe alınmıştır

Bireysel kredi, ihtiyaç kredisi, tüketici kredisi ya da konut kredisi talebinizde başvurunuz öncelikle yukarıdaki risklerin hesaplandığı ön onay aşamasından geçmelidir. Bir çok başvuru maalesef daha ön onay aşamasını geçemeden sonlanabiliyor. Bu nedenle kredi riskinizi düşürmek, kredibilitenizi arttırmak için ilk olarak, uzun zamandır ödenmeyen ve faiz birikmiş kredi kartı borçlarınızı azaltın, mümkünse temizleyin. Borçlardaki gecikmeler veya aksamalar sizi bankaların gözünde daha riskli hale getirecektir.