Hamsi fiyatları ne kadar oldu? Şubat 2022

Bu günlerde tezgahlarda adeta hamsi bolluğu yaşanıyor. Sezonu normalde kasım ve şubat ayları arasında olan hamsi, Türkiye'de en çok avlanan balık türlerinin başında geliyor. Fakat bu sezon hamsiden beklenen verim yeterince alınamadı. Az olması sebebiyle geçen yılın sonunda hamsinin kilosu 60 liranın üzerine çıktı. Havaların soğumasıyla birlikte son 15 günde balıkçıların ağına takılan hamsi miktarı önemli oranda arttı.

DÜŞEN FİYATLAR VATANDAŞI MEMNUN ETTİ

Balıkçılar sezonu kurtardıklarını söylerken, düşen fiyatlar da vatandaşları memnun etti. Hamsi şu günlerde 25 liraya kadar düştü. Zonguldaklı balıkçı Oktay Ertürk, 'Denizin soğumasıyla beraber hamsi geri döndü. Bir 10 gün daha bu yoğunluk devam eder' açıklamasında bulundu.

HAMSİ BİZİ KURTARDI

Ertürk, 'Fiyatları uygun şekilde hamsi 30 TL. Yakın bir zamanda kar yağışı bekleniyor kar yağışıyla birlikte hamsi irileşir. 10 gün sonra hamsi kesilir. Mezgit ve İstavritle sezonu kapatırız. Daha denizde İstavrit ve Mezgit var.' dedi ve şu şekilde devam etti, 'Daha onları satarız. 3 aydır balıkhane olarak yattık. Hamsi 10 gün yaptı, hamsi bizi kurtardı' diye açıklamalarda bulundu.

Kaynak:haber365