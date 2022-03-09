Hakkari'de denetim seferberliği

Vali İdris Akbıyık; Cölemerik, Hastane, Medeni Sancar kavşağında, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu ise Cumhuriyet, Altay, Bulvar ve Pagan caddelerindeki marketlerde denetimlerde bulundular.

Vali Akbıyık, reyonlarda bulunan sıvı yağ başta olmak üzere çok sayıda ürünün raf ve kasa fiyatlarını inceledi. Vali Akbıyık, ürünlerde fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara kesinlikle müsaade etmeyeceklerini belirterek, bu konuda işletme sahiplerini uyardı.

Kent merkezinde gıda satışı yapan işletmelerdeki ürünlerin raf ve kasa fiyat etiketleri ile son kullanım tarihi ve hijyen konularında çok sayıda markette denetim gerçekleştirdi. Vali Yardımcısı Kasımoğlu ve beraberindeki denetim ekibi de, zincir marketleri sıkı bir şekilde denetledi. Raflardaki sıvı yağ ve unları kendi elleriyle indiren Kasımoğlu, raf ile kasa arasındaki fiyat farklılığını inceledi. Yerel ve zincir marketlerin depo yerlerini de sorun Kasımoğlu, depolara girerek sıvı yağ ve un aradı.

Vali Yardımcısı Kasımoğlu, kentteki işletmelere yönelik ürün etiketleri, raf ile kasa arasındaki etiket fiyat farkı karşılaştırması, "stokçuluk", "fahiş fiyat", "imal tarihi" ve spekülatif hareketler, hijyen ve son kullanma tarihi konularında denetimlerin artarak devam edeceğini söyledi.