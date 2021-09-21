Güncel Verilere Göre Dolar Kuru Ne Durumda? Dolar Yükseldi Mi? 100 ABD Doları Kaç TL?

GÜNCEL VE SERBEST PİYASA DEĞERLERİNE GÖRE DOLAR KURU

Güncel Verilere Göre 1 ABD Doları İle 8,65 Türk Lirası Alınabilmektedir. ABD Doları Kurları, ABD Doları fiyatı ve güncel rakamları tablomuzda mevcut. ABD Doları Gün içinde en az kaç, en çok kaç Türk Lirası oldu, ABD Doları Güne Kaç Türk Lirası ile başladı gibi detaylı istatistiklere sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

ABD Doları alış fiyatı bugün güncel piyasa verilerine göre 8,65 Türk Lirası, satış fiyatı ise 8,65 Türk Lirası.