GSS yapılandırma nasıl yapılır 2021? Genel sağlık sigortası prim borçları yapılandırılır mı?

TBMM'de kanun teklifinin kabul edilmesi sonrasında milyonlarca kişi vergi borcu yapılandırma kapsamında hangi borçların olduğunu araştırıyor. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile birlikte 30 Nisan 2021 ve öncesinde beyana dayanan vergilerde verilmesi gereken beyannamelerin vergi, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme cezaları, 2021 yılı için 30 Nisan 2021 tarihine kadar tahakkuk eden vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, gecikme cezaları, idari para cezaları, SGK tarafından tahakkuk ettiği halde ödenmemiş, sigorta primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezaları belediyelerin amme alacakları borç yapılandırma kapsamında yer alıyor.

GSS sağlık prim borçları nasıl yapılandırılır?

2019’dan beri genel sağlık sigortası primlerini yatırmıyorum. Bugüne kadar gelir testine girmedim. Yapılandırmadan yararlanabilir miyim? Yapılandırma mı, yapmalıyım, gelir testine mi girmeliyim? sorusuna Hürriyet yazarı Noyan Doğan şu cevabı verdi: “Yapılandırmadan yararlanabilirsiniz. 30 Nisan 2021 tarihine kadarki geçmiş genel sağlık sigortası prim borçları olanlar bu borçlarını yapılandırabiliyor. Borcun tamamını 31 Aralık 2021 tarihine kadar öderseniz borca ilişkin gecikme faizi ve cezaların tamamı silinecek. Eğer sigorta primlerini ödeyemeyecek durumdaysanız ve geliriniz aylık 1.192 liranın altındaysa gelir testine başvurabilirsiniz. Bu durumda prim ödemeyeceksiniz, devlet karşılayacak.”

Yapılandırma başvuruları nereden ve nasıl yapılır?

İşverenlerce, e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGİM / SGM’’ye,

4/b (Bağ-Kur) sigortalıları tarafından, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir SGİM / SGM’ye,

Primlerini kendi ödeyenlerce, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu yerdeki SGİM / SGM’ye,

Kamu idarelerinin (4/c) borçları için, e-sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı'na,

Kamu idarelerinin idari para cezaları için ise, e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu SGİM / SGM’ye,

31.08.2021 Tarihine Kadar Başvuru Yapılabilecektir.

4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, ihya borçları için sigorta dosyalarının olduğu yerdeki SGİM / SGM’ye 01/07/2021 – 01/11/2021 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir.

GSS prim borçlarının yapılandırılması için başvuru şartı aranmaz.yeniakit