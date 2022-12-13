GSS borcu olanlar dikkat! Bu tarih kritik, borçlar silinecek

GSS borçları olanları yakından ilgilendiren yeni gelişme yaşandı. Yüz binlerce kişiyi kapsıyor, detaylar belli oldu. Meclis'e gönderilen teklif ile 31 Aralık 2012 tarihinden önceki döneme ait GSS prim borçları tümüyle silinecek.

EKONOMİ 13.12.2022, 15:41
GSS borcu olanlar dikkat! Bu tarih kritik, borçlar silinecek

Genel sağlık sigortası (GSS) prim borçlarına kısmi af geliyor. 31 Aralık 2012 tarihinden önceki döneme ait GSS prim borçları tümüyle silinecek. AK Parti’li vekillerce TBMM’ye sunulan teklifte GSS prim borçlarının yanı sıra çalışanları ilgilendiren önemli düzenlemelere yer verildi.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden sağlık hizmeti alabilmek için ya 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) veya 4C (Emekli Sandığı) kapsamında zorunlu sigortalı olmak ya da bu kişilerin bakmakla yükümlüsü sıfatını taşımak gerekiyor. Ayrıca emekliler ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler SGK üzerinden sağlık hizmeti alabiliyorlar.

Herhangi bir işte çalışmayan, emekli olmayan veya bakmakla yükümlü sıfatı bulunmayanlar için ise zorunlu olarak genel sağlık sigortası (GSS) tescili yapılıyor. Genellikle bir işte çalışmayan yetişkinlerden oluşan bu gruptaki kişilerin sayısı ağustos ayı itibarıyla 9 milyon 77 bin kişiye ulaşıyor. (Bu sayı 2018 yılında 10 milyon 585 bin, 2019 yılında ise 11 milyon 473 bin kişi düzeyinde idi.)

Hane içinde kişi başına geliri asgari ücretin 3’te 1’inden az olanlardan prim alınmıyor. Bu kişilerin primi hazineden karşılanıyor.

Hane içinde kişi başına geliri asgari ücretin 3’te 1’inden fazla olanlardan ise aylık 194,13 TL GSS primi alınıyor. Primini ödemeyenlere borç çıkartılıyor.

Ağustos ayı itibarıyla GSS primini kendisi ödeyen veya ödemesi gerekenlerin sayısı 2 milyon 161 bin kişi düzeyinde. Geçmiş yıllardan prim borcu bulunanların sayısının, geçen yılın başı itibarıyla 4 milyon dolayında olduğu açıklanmıştı.

2012’DEKİ GSS PRİM BORCUNA AF
Zorunlu GSS uygulaması 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girdi. AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır ve 38 milletvekilinin imzasıyla cumartesi günü TBMM Başkanlığına sunulan ekonomi ile ilgili torba kanun teklifine konulan geçici maddede, 31 Aralık 2012 tarihinden önceki GSS prim borçlarına af düzenlemesi öngörüldü. Buna göre, yukarıda sayılan Türk vatandaşları ile oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişilerin 31 Aralık 2012 tarihi öncesine ait GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacaklarının tahsilinden vazgeçilecek.

En son geçen yıl çıkartılan yapılandırma kanunu ile 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin GSS prim borçlarının anaparasını 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödeyenlerin gecikme cezası ve gecikme faizleri silinmişti.

GSS prim borcu bulunanlar normalde sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlar. Ancak süresi her yıl uzatılan geçici düzenlemelerle GSS prim borcu bulunanların sağlık hizmetinden yararlanması sağlanıyor.

Mynet

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