Görüntülü görüşme ile Kur Mevduat Hesabı açma nasıl olacak?

Müşterilerinin iş ve özel yaşamlarında her zaman bir adım önde olmalarını mümkün kılmayı hedefleyen ING Türkiye, müşterilerine şubeye gitmeden, ING Mobil'de yer alan Cebimdeki Danışman üzerinden uzmanlarla görüntülü görüşme yaparak Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı açma kolaylığı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre ING müşterileri, bu ürün hakkında canlı bir danışman yardımı ile sorularına detaylı yanıtlar alabilecek ve evlerinden hesap açma işlemlerini gerçekleştirebilecek. Banka müşterileri, Cebimdeki Danışman ile ING Mobil'den bir uzmana hafta içi 07:30-20:00 saatleri arasında canlı olarak bağlanabiliyor.

“Müşterilerimize esnek, zaman kazandıran ve yenilikçi çözümler sunuyoruz”

Dijitalleşmeyi stratejilerinin merkezine aldıklarını belirten ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı “Türkiye'nin lider dijital kurumu olma hedefiyle ilerleyen ING olarak, müşterilerimize esnek, zaman kazandıran, yenilikçi çözümler sunmak için dijital kanallarımıza yatırım yapıyoruz. Dijitale insan dokunuşu getirerek hayata geçirdiğimiz Cebimdeki Danışman ile ING müşterileri, ING Mobil üzerinden uzmanlarla görüntülü görüşme yaparak, yatırım, birikim, sigorta ve kredi ile ilgili konularda bilgi alabiliyor ve işlem yapabiliyor.

Kur Korumalı Mevduat Hesabı, teknik özellikleri sebebiyle görece daha karmaşık bir ürün. Bu nedenle, müşterilerimizin bu ürün hakkında sorularına canlı bir danışman aracılığı ile detaylı cevaplar alabilmesi ve evlerinin konforunda işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için Cebimdeki Danışman hizmet kapsamına Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı'nı da ekledik. Böylelikle, müşterilerimize hem zahmetsiz ve kolay bankacılık deneyimi sağlıyoruz hem de kurdaki değişimlerden etkilenmeden birikimlerini değerlendirme fırsatı sunuyoruz.

Finansal olarak müşterilerimizi desteklemeye ve dijital gücümüzle alışılagelmiş kalıpları esneterek onların hayatına uyan çözümler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.