Gıda ve perakende devlerinden fiyatları düşürme sözü! Bakan Nebati açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gıda ve perakende sektörünün temsilcileri ile bir araya geldi. Temsilciler, "Birlikten Berekete Kazanan Türkiye" kampanyasına tam destek sözü verdi.
Gıda ve perakende sektörünün temsilcileri ile yapılan görüşmeyi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından duyurdu.
Bakan Nebati mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Gıda ve Perakende sektörünün temsilcileri ile bir araya geldiğimiz toplantıda sektör temsilcilerinden, "Birlikten Berekete Kazanan Türkiye" kampanyamıza tam destek sözü aldık."
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